La Federación Médica mantiene las prestaciones a la OSER tras pago parcial de lo adeudado

Días atrás la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) denunció que la Obra Social de Entre Ríos (OSER) pagó solo el 50% de las prestaciones de agosto. Ante esta situación, elevó una nota a la obra social reclamando formalmente que salde lo adeudado “para evitar inconvenientes en las prestaciones médicas”. Anunció además que “de no tener respuesta en lo inmediato, podrían resentirse los servicios médicos para los afiliados de OSER”.

Ahora, el presidente de la entidad informó a esta Agencia que la obra social realizó un pago parcial de lo adeudado, por lo que las prestaciones no se suspenderán por el momento. “Se tuvo la buena voluntad de seguir brindando prestaciones, esperando que esto se normalice a la brevedad”, expresó al respecto.

Precisó además que todavía “queda pendiente de pago más del treinta por ciento de lo trabajado por los médicos en el mes de agosto, contando ambulatorio e internación”. En ese sentido, Vázquez Vuelta aseguró que “la intención es seguir trabajando, pero que los médicos cobren lo trabajado”.

APFDigital