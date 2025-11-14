La Federación Médica mantiene las prestaciones a la OSER tras pago parcial de lo adeudado

Un hombre murió tras ser picado por una avispaEntre Ríos14 de noviembre de 2025
Falleció en el Hospital después de ser picado por una avispa mientras se encontraba en su vehículo. El hombre era alérgico al veneno del insecto y no pudo ser reanimado
Lo confirmó el presidente de Femer, Fernando Vázquez Vuelta. Señaló que aún queda pendiente de pago más del 30% de agosto, pero destacó que la entidad tiene “la buena voluntad de seguir dando prestaciones”, a la espera de que la situación “se normalice a la brevedad”.Entre Ríos14 de noviembre de 2025
Días atrás la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) denunció que la Obra Social de Entre Ríos (OSER) pagó solo el 50% de las prestaciones de agosto. Ante esta situación, elevó una nota a la obra social reclamando formalmente que salde lo adeudado “para evitar inconvenientes en las prestaciones médicas”. Anunció además que “de no tener respuesta en lo inmediato, podrían resentirse los servicios médicos para los afiliados de OSER”.
Ahora, el presidente de la entidad informó a esta Agencia que la obra social realizó un pago parcial de lo adeudado, por lo que las prestaciones no se suspenderán por el momento. “Se tuvo la buena voluntad de seguir brindando prestaciones, esperando que esto se normalice a la brevedad”, expresó al respecto.
Precisó además que todavía “queda pendiente de pago más del treinta por ciento de lo trabajado por los médicos en el mes de agosto, contando ambulatorio e internación”. En ese sentido, Vázquez Vuelta aseguró que “la intención es seguir trabajando, pero que los médicos cobren lo trabajado”.
APFDigital
El vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Ricardo García, se refirió al trabajo que se viene desarrollando tras los cambios en el organismo, y respondió inquietudes, quejas y consultas de los afiliados.
Con la organización de referentes del Sedapper de Santa Elena en el departamento La Paz, se llevó a cabo este martes 11, un encuentro con la presencia de Silvina Calveyra, coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Personas de Entre Ríos.
El nuevo funcionario será recibido esta semana por el gobernador Rogelio Frigerio. El encuentro se produciría el miércoles, horas después de la jura para reemplazar a Lisandro Catalán.
Granja Tres Arroyos no pagó la segunda cuota salarial, generando malestar entre los trabajadores y una denuncia del Sindicato de la Alimentación.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió la alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos y otras 12 provincias del país. El detalle de la zona afectada.
La petición ingresó al Concejo Deliberante de Crespo, a raíz del comportamiento vehicular, principalmente en una intersección de calles.
Este miércoles 12 de noviembre se desarrollaron las elecciones internas para la renovación de autoridades del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM) de Crespo.
Un hombre y un menor de edad fueron trasladados al Hospital San Francisco de Asís, luego de protagonizar un accidente de tránsito en Crespo.
Lleva más de 27 años acompañando a los equipos nacionales y compartiendo anécdotas con los campeones del mundo. Este miércoles visitó Crespo y disfrutó de un tranquilo almuerzo y una cena en un comedor céntrico.
Eduardo Osuna, rector de la Escuela Técnica N° 35 "Gral. José de San Martín", destacó el nivel de aprendizaje del alumnado e invitó a la comunidad a colaborar con el proyecto que busca reunir fondos para adquirir tecnología. Además, la jornada cierra con una gran Peña Familiar.