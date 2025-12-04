Al igual que los patentamientos, la producción automotriz cayó fuerte en noviembre

La producción de vehículos cayó abruptamente en noviembre y, con 37.961 unidades producidas, marcó una baja del 19,6% respecto a octubre y del 29,3% en comparación al mismo mes de 2024. La información fue confirmada por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Días atrás, ADEFA había advertido una situación similar para los patentamientos: hubo un retroceso del 33,2% respecto de las 52.259 unidades registradas el mes pasado y del 3,6% en términos interanuales.

De todas formas, en el agregado, en los once meses transcurridos de 2025, apenas registró una caída del 0,9% respecto al año pasado, con 464.408 vehículos producidos contra las 468.553 unidades de 2024 para el mismo período. Este comportamiento refleja una estabilidad relativa en la producción anual, pese a la volatilidad de algunos indicadores mensuales.

Por otro lado, la exportación de vehículos alcanzó en noviembre las 31.248 unidades, 5,5% más que en octubre aunque 3,1% por debajo de noviembre de 2024. A su vez, el volumen acumulado de envíos entre enero y noviembre se ubicó en 260.681 unidades, un 9,5 % menos que en 2024.

Producción automotriz: señalan que la falta de jornadas productivas impactó en la producción

“La industria automotriz argentina cerró noviembre con resultados dispares entre producción, exportaciones y ventas mayoristas. La menor disponibilidad de jornadas productivas, las modificaciones en los planes industriales en algunas plantas y el reordenamiento de mercado, influyeron en el desempeño mensual de la producción. Aun así, el sector sostuvo niveles de actividad que, en el acumulado del año, muestran cierta estabilidad en producción y un crecimiento significativo en ventas mayoristas, aunque con un retroceso en las exportaciones”, explicó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.

En este contexto, el directivo remarcó que como se destaca en la agenda de trabajo de la entidad, el frente externo “sigue siendo un desafío estratégico para nosotros”.

“Por el modelo exportador de nuestra industria seguimos haciendo foco en la necesidad de avanzar en la reducción de la carga fiscal, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, entendiendo que este es un camino que debe profundizarse en la medida en que las condiciones fiscales lo permitan”, dijo.

En lo que respecta a ventas mayoristas, el sector comercializó 35.249 unidades a su red de concesionarios, 21,3 % menos si se compara con las entregas de octubre y 12,1 % menos si la comparación es con noviembre del año pasado.

De enero a noviembre, las automotrices colocaron en sus redes un total de 535.270 unidades, lo que arrojó un crecimiento de 47,9 % respecto de las 361.944 unidades que se comercializaron en el mismo período de 2024.

Ámbito