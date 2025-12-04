Ricardo García, vicepresidente de OSER: “Aún no logramos instalar que la obra social se está poniendo de pie”

En la entrevista concedida al programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9 Litoral), el funcionario reconoció que el mayor desafío a un año dela intervención y a seis meses de la nueva obra social, no fue estrictamente técnico, sino simbólico: “No se logró hasta el día de hoy instalar en la sociedad la idea de que la obra social se está poniendo de pie”, admitió, aludiendo a un proceso de reordenamiento interno que -según sostuvo- aún no alcanza a traducirse en una percepción social de mejora.

García destacó que la intervención implicó medidas “antipáticas”, ejecutadas para recomponer lo que considera un “piso firme” desde el cual reorganizar prestaciones y acuerdos. Sin embargo, admitió que explicar esos cambios “nos está costando en este primer año”, especialmente en un ámbito históricamente sensible para cualquier administración provincial. La obra social -recordó- concentra la mayor cantidad de reclamos ciudadanos: una presión que considera legítima, pero también sintomática de décadas sin reformas profundas. En ese sentido, destacó como gesto político relevante la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de intervenir el organismo y luego avanzar con una nueva ley en lo que calificó como “una reforma estructural”.

Uno de los ejes más tensos de la entrevista giró en torno a los “nichos de corrupción” que la actual gestión asegura haber heredado. En particular, García señaló dos áreas críticas: prótesis y medicamentos. “Ahí nosotros vimos un enorme nicho de corrupción”, admitió, y subrayó que la cuenta de medicamentos representa hoy “el 44% del gasto prestacional”, un nivel que obligó a revisar integralmente los mecanismos de compra, provisión y control. Esa revisión -aseguró- es parte del compromiso de transparencia que la ley exige, aunque reconoció demoras: “Es una deuda pendiente ponerlo en la web”, admitió respecto de la publicación online de licitaciones y contrataciones.

El debate sobre los coseguros generó otro momento de fricción: tras la denuncia de aumentos, García aclaró que la consulta médica debería costar 6.000 pesos según el 30% correspondiente al afiliado, pero que el valor se mantiene en 4.000 por decisión del Ejecutivo. “Ese coseguro tiene que acercarse a la lógica del 30%”, insistió, anticipando aumentos progresivos que buscarán recomponer la ecuación financiera sin generar saltos bruscos.

Los retrasos en la entrega de insumos para diabetes, reiterados por los televidentes, fueron atribuidos a problemas de stock de droguerías, no a demoras internas. García aseguró que las autorizaciones están “completamente al día”, pero admitió que la transición entre prestadores generó una crisis puntual en abril y mayo. Aun así, el volumen estructural de trámites es enorme: solo discapacidad implica “100.000 trámites por mes”, un número que obliga -según argumentó- a procesos de auditoría extensos y a la progresiva eliminación del sistema de reintegros para evitar demoras y desigualdades.

Entre los puntos más sensibles aparece la situación de los jubilados y la brecha digital que complica sus trámites. García rechazó que existan “rebotes sistemáticos”, pero reconoció dificultades: por eso anunció la próxima implementación de “OSER Digital”, un programa de capacitación destinado a Centros de Jubilados para facilitar el uso de la aplicación MIOSER. El avance hacia la despapelización -sostuvo-, es irreversible, aunque implica reconvertir funciones internas y acompañar a una población particularmente vulnerable.

Hacia el final, el funcionario admitió que el combate al cobro de plus sigue siendo insuficiente: “Que vamos a evitar el 100%, lamentablemente, no”, se sinceró, señalando además que la práctica llegó a adquirir un carácter cultural que ubica al afiliado “rehén” del profesional.

En conjunto, el diagnóstico de García mezcla avances administrativos, tensiones con prestadores, ajustes económicos y un reconocimiento explícito de que la legitimidad social del proceso aún no está ganada. La entrevista invita a revisar, con mirada crítica, un primer año de gestión marcado por la transición, las promesas de transparencia y los desafíos persistentes de la salud pública en Entre Ríos.

-Están cumpliendo un año. Con una mano en el corazón, ¿qué no se logró de lo que habían bosquejado?

-No se logró hasta el día de hoy instalar en la sociedad la idea de que la obra social se está poniendo de pie. Y necesitamos terminar de armar esa estructura de base sólida para poder mejorar las prestaciones. Eso no se ha logrado. Nosotros, desde la intervención hemos hecho un trabajo fuertísimo hacia el interior de la obra social; hemos tenido muchas veces que tomar medidas, inclusive antipáticas para los propios afiliados, y hoy nos está costando explicar - en este primer año- que las medidas que se debieron tomar eran sumamente necesarias, justamente, para tener un piso firme y un punto de partida estable para poder empezar a mejorar las prestaciones. Eso es lo que no se ha logrado.

-Usted es consciente que la obra social siendo el lugar más sensible de todo gobierno. Les ha pasado a todos desde Sergio Montiel hasta la actualidad. Es el lugar donde la gente más reclama. ¿Cuántos reclamos tienen por día? ¿Hay un registro?

-Seguramente hay un registro. Pero, lo que pasa es que está atomizado también. Y esto que ustedes dicen pone de relevancia la valentía que tuvo el gobernador (por Rogelio Frigerio) en su momento, ¿no? … De intervenir la obra social, de tomar el toro por las astas.

-Bueno, podemos recordar que también fue intervenida en otras instancias.

-Sí. Y después se avanzó sobre una reforma estructural… esto era un tabú prácticamente y veníamos de 20 años de gobiernos que miraban al costado, era mucho más cómodo. Sí, somos conscientes que es el lugar más sensible y nosotros, por lo menos desde el equipo de gestión festejamos, celebramos que estén puestas todas las miradas hoy en la administración de la obra social, porque nos parece lo más saludable.

Nichos de corrupción y transparencia

-Ustedes fueron muy críticos respecto a determinados nichos de supuesta corrupción que están siendo investigados por la Justicia. Entendemos que en esa causa está actuando la fiscalía del doctor Gonzalo Badano. ¿Cómo están controlando los mecanismos de transparencia que ustedes dijeron que iban a instrumentar y sostener?

-Las primeras dos grandes medidas fueron el cambio que tuvo sus consecuencias también, después las voy a detallar. El cambio en los prestadores de prótesis. Ahí nosotros vimos un enorme nicho de corrupción, lo dijo el gobernador incluso. Y también en la forma de tratar, comprar y dispensar medicamentos. Esos son los dos grandes. Hoy por hoy la cuenta de medicamentos representa el 44% del gasto prestacional de la obra social: ¡el 44%! Y hacer una revisión completa del sistema de compra y provisión de medicamentos es una de las medidas donde más fuerte actuamos en lo que respecta a esos posibles nichos de corrupción.

-Ustedes habían dicho que en la nueva creación de OSER el organismo debe realizar licitaciones y concursos vinculados a la administración y prestación, y tiene facultad para celebrar convenios, etcétera. Y habían dicho que toda licitación, toda contratación iba a figurar en la web oficial. Pero, no está. No aparecen.

-Sí, es una deuda pendiente ponerlo en la web. Si bien las licitaciones públicas están publicadas en el Boletín Oficial, como corresponde, y ya vamos por la cuarta… y eso es acceso público. Pero, es verdad que modernizar y actualizar la página web es una deuda pendiente. Por ejemplo, ahí tengo también para responderles a sus primeras preguntas, algo que no se ha logrado todavía, pero corresponde hacerlo por ley.

-Sí, por eso le mencionamos lo que lo que decía la ley…

-La ley tiene un artículo que es Transparencia Activa, donde nosotros estamos obligados a publicar y hacer de acceso público todo tipo de licitación y contratación.

-Bueno, le recordamos que llevan ya un año… y pueden comenzar a hacerlo.

-Es una deuda. Sí, seis meses desde la obra social y desde diciembre pasado con la intervención.

Aumento de los coseguros médicos

- ¿Por qué han tenido que aumentar tanto el seguro? ¿Estaban en 2.500 pesos, pasaron a 4.000 pesos y ahora está en 6.000 pesos?

-No, no está en 6.000 pesos. Estaba en 2.500 pesos.

-Pero, hemos hablado con personas que ayer…

-Ayer hubo un error. Hoy ya no. Ahora está en 4.000 pesos. Esto es importante aclarar. Normalmente, el coseguro que paga el afiliado es el 30% del valor de la prestación, esto está más o menos establecido en todas las prestaciones. Sin embargo, en la consulta médica, que es lo que ustedes se están refiriendo, nosotros estamos pagando 20.000 pesos la consulta médica a los médicos de la Femer (Federación Médica de Entre Ríos), lo cual correspondería un coseguro de 6.000 pesos a cargo del afiliado. Y por una firme decisión del gobernador, que también trajo, por supuesto, consecuencia a nivel financiero, se mantuvo en 4.000 pesos. Indudablemente, ese coseguro tiene que acercarse a la lógica del 30% y, paulatinamente, y comunicando como corresponde, se va a llegar a que sea 6.000 pesos. No en el mes de diciembre, pero paulatinamente se va a ir aumentando para que el coseguro de la consulta médica también represente el 30% de lo que tiene que pagar el afiliado en cada prestación.

- ¿Cómo están con la entrega de medicamentos y de insumos? Porque hay muchas quejas, fundamentalmente de los insumos para diabetes, que hace como 20 días que está pasando lo mismo que sucedía el año pasado.

-Sí, tuvimos una crisis en abril y mayo cuando se hizo un cambio de prestador. Muchas veces no depende de la obra social. La obra social tiene completamente al día las autorizaciones. Tenemos convenido con el Colegio de Farmacéuticos las droguerías que deben proveer, y muchas veces hay falta de stock. Es cierto lo que ustedes dicen: estamos monitoreando permanentemente en contacto con las droguerías para que cumplan con la entrega, especialmente, con los medicamentos para la diabetes, donde tenemos el mayor volumen de medicamentos.

Convenios médicos y adecuación tecnológica

- ¿Qué convenios se formalizaron y cuáles no?

-Nosotros tenemos 75 convenios vigentes con distintas entidades prestadoras; 38 se firmaron este año.

-O sea, tuvieron que hacerse todo de nuevo.

-Así es, 38 de nuevo… 38 de los 75. Y el que nos está faltando, que es el convenio más importante que tenemos para la próxima firma es el de Femer, donde estamos en los últimos ajustes. Ese convenio todavía no se ha firmado, pero somos muy optimistas que antes de fin de año lo vamos a firmar.

- ¿Por qué les cuesta tanto? Porque hace rato que vienen discutiendo.

-Sí, hace un año. Lo primero que se hizo fue un cambio del nomenclador. El nomenclador viejo de Femer no representaba la realidad de las prácticas que se llevaban a cabo. Nosotros tenemos hoy a la firma un convenio que tiene 2.100 códigos de prestaciones… hemos tenido que hacer incansables reuniones de los equipos técnicos para terminar de acordar la codificación, la nomenclatura y el costo, el valor. Pero, somos optimistas, y ese es un poco el motivo por el cual no se ha firmado el convenio con Femer, que lo ansiamos.

-Hay muchas quejas… cada vez que hablamos con ustedes tratamos de abrir los teléfonos para que la gente pueda plantear sus inconvenientes. Porque, además, no tienen muchas oportunidades de que ustedes les respondan… Hay muchas quejas de los jubilados. Una señala que los adultos mayores están yendo y viniendo por las autorizaciones de práctica que rebotan continuamente.

-No es sistemático. ¡No es sistemático! Es verdad que puede haber, les quiero dar también una primicia: nosotros iniciaremos el 16 diciembre con la Federación de Jubilados y Pensionados de la Caja de Jubilaciones, un programa de capacitación que es OSER Digital. Nos vamos a reunir con todos los presidentes del Centro de Jubilados de la provincia y les vamos a dar una capacitación para el uso de la capacitación para el uso de la aplicación MIOSER. Además, también están, por supuesto, las sedes, siguen permanentemente abiertas y a disposición de este grupo que es muy vulnerable. Y, sobre todo, con los cambios tecnológicos son los que más requieren atención. Por eso, son los primeros que nosotros vamos a capacitar para que sepan cómo utilizar la aplicación, que es lo que se viene en el futuro.

-Hicieron desaparecer la impresión de trámites en el OSER…

-Sí, sí, vamos camino a la despapelización como toda entidad.

- ¿Y con la gente que estaba trabajando con eso qué les pasará?

- Toda la gente de la sede están siendo capacitadas, porque ellos van a tener que reformular su tarea, obviamente. También tengo para contar: nosotros ya iniciamos este año el plan de capacitación para el personal de la sede que va a ser completamente refuncionalizada. Porque, obviamente, ya no va a haber más impresión de ningún tipo de papel.

-Usted nos decía que los amparos judiciales bajaron. ¿Realmente disminuyeron?

- ¡Al 10%! Nosotros llegamos a tener meses de 300 amparos antes y durante la intervención. Ustedes tuvieron la oportunidad de llegar a esa conclusión. En el mes de noviembre tuvimos 20 amparos, menos del 10%; octubre fue un mes alto entre 70 y 80; pero, viene la curva bajando sistemáticamente. Estamos a niveles prácticamente de una normalidad. Pero, veníamos de un número exorbitante.

-Un televidente se queja porque les quietaron los medicamentos crónicos a los afiliados. Aclara que solo les están reconociendo solo uno y advierte que es muy difícil la situación económica, ya que somos empleados públicos.

-No, no es cierto. Ese comentario no es cierto. Nadie quitó ningún medicamento crónico.

-No creemos que haya personas… quizás haya falencias, digamos, de burocracia. Pero, no creemos que manden mensajes para mentirnos.

-Se acuerdan que en la nota de la radio yo expliqué qué pasa con los medicamentos crónicos.

-Nos llegan otros mensajes. Dice que llegan luego de más de 30 días y se pierde la cobertura. Ahí le están respondiendo.

-En el marco de 298.000 afiliados, seguramente va a haber algunos que sufra alguna de estas consecuencias. Los medicamentos crónicos están cubiertos, se están entregando en tiempo y forma. Lo que nosotros tuvimos que hacer era una transparencia y regularización porque, como les expliqué en la nota periodística de la radio, el nomenclador que los ponía a los pacientes o a los afiliados en el grupo de medicamentos crónicos retiraba medicamentos de todo tipo. Y hoy lo que corresponde es darle medicamentos crónicos para la enfermedad que están sufriendo de manera crónica. Pero no para todo tipo de medicación. Y a veces eso se interpreta como que se quitaron medicamentos crónicos. Si una persona, vamos al ejemplo del diabético… si es diabético, es crónico. Va a ser diabético para toda la vida y los medicamentos relacionados con la diabetes se les tiene que proveer en tiempo y forma al 100% de cobertura. Pero, si se tuerce un tobillo y va a sacar un analgésico, eso no es medicamento crónico. Y antes ocurría eso. Por eso, los afiliados perciben como que se quitaron los medicamentos crónicos. Pero, los medicamentos crónicos primero no se pueden quitar por ley. Hay una ley nacional que obliga a cubrir al 100%.

Oncología y discapacidad

- ¿Cómo están con los medicamentos oncológicos, las interrupciones en tratamiento de discapacidad?

-Interrupciones en tratamiento de discapacidad no hay. Lo que sí nosotros tenemos, también traje una ayuda de memoria porque es importante que se tome dimensión a veces del volumen. Nosotros tenemos de reintegro por discapacidad 100.000 trámites por mes: ¡100.000 trámites por mes! Por supuesto que eso lleva toda una auditoría.

-Pero ¿ha aumentado o disminuido?

-No, no… se mantiene estable.

-Lo preguntamos porque desde el 2018 hasta la fecha, hemos realizado muchos informes relacionados a la discapacidad y nos sorprende el crecimiento en algunos Departamentos de la provincia.

-Sí, nosotros nos manejamos con lo que es el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad que otorga el IPRODI (Instituto Provincial de Discapacidad) en la provincia, que es un certificado a nivel nacional. Y, por supuesto, toda persona que posee CUD -repito- por ley tiene una cobertura del 100%. Ahora, las prácticas relacionadas, lo que son acompañantes terapéuticos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, etcétera, se está haciendo por reintegro y eso es muy engorroso. Nosotros hemos tomado la decisión política de, a poco, ir eliminando el sistema de reintegros y empezar a pagar al prestador de manera directa. Y eso va a solucionar muchísimo de esos inconvenientes que ustedes refieren ahí.

- ¿Qué pasa con los odontólogos? ¿Nunca se termina de cerrar los convenios?

-Está muy difícil.

-Lo dice un odontólogo…

-Está muy difícil. Nosotros, tenemos que ser muy responsables con el equilibrio financiero de la obra social. El IOPER hace más de 10 años que nos presta el servicio odontológico de manera regular. Hay prestadores odontológicos y cualquier medida que nosotros tomemos en ese sentido tiene que tener una responsabilidad financiera. No se puede tomar una medida demagógica, abrir una demanda contenida de décadas, para que después, al cabo de dos o tres meses, no le podamos pagar a los odontólogos. Tenemos muy avanzado el acuerdo marco y somos también muy optimistas que, ni bien se termine de equilibrar someramente el equilibrio financiero de la obra social, vamos a poder restablecer -paulatinamente- la prestación odontológica. Pero, además, déjeme decirles también que nosotros hemos recibido 16 equipos odontológicos de la Comisión Técnica Mixta: Esa fue una gestión del gobernador Rogelio Frigerio y vamos a tener consultorios propios.

-Dice: “vamos a tener”. Quiere decir que no están todavía en marcha…

-Ya tenemos tres en marcha en Federal, Feliciano y Villaguay. Porque, ¿qué es lo importante de dónde se colocan estos equipos odontológicos para que tengan un impacto desde los sanitarios? En grandes ciudades, en grandes urbes, poner un consultorio odontológico no va a generar ningún impacto. Entonces, estamos buscando aquellos Departamentos donde tienen mayor vulnerabilidad socioeconómica para instalar ahí un equipo odontológico, contratar a nuestro odontólogo y que eso realmente tenga un impacto. Por ejemplo, los departamentos del Norte y los departamentos del Sur de la provincia.

-Esa complejidad para cerrar con los odontólogos es económica. ¿Con los psicólogos sucede lo mismo?

-Sí, es parecido. Es económico. ¿Qué más quisiéramos nosotros decir? Mañana firmamos con psicólogos, mañana firmamos con neurólogos.

- ¿A cuánta distancia están o cuánto se pudieron acercar?

-Odontología en los primeros meses del año que viene va a estar resuelta. Con respecto a salud mental, si nosotros no llegamos a un acuerdo con los profesionales que tienen por supuesto sus exigencias de todo derecho, lamentablemente, vamos a tener que ir a un sistema de reintegro. Pero, se va a restablecer porque además la salud mental es un problema que atraviesa a la realidad en toda la provincia.

-Y se agravará con esta realidad…

-Exactamente.

-Nos dice una televidente que las auditorías de prácticas médicas se podían hacer antes en el día. Ahora hay que descargar una aplicación, subir la receta, rezarle a San Antonio para que lo autoricen. Conclusión: es más fácil asistir al centro de salud y esperar un mes el turno.

-Sí, seguramente esa afiliada iba a una sede o a una delegación del OSER donde tenía el médico auditor detrás de la ventanilla autorizando y firmaba la orden en el acto. Eso era muy beneficioso para ese tipo de afiliados; pero, no para el resto de la provincia porque lo que hay que decir es que el resto de la provincia tenían que dejar el “papelito” en la obra social. Ese “papelito” viajaba por una saca de correo a la casa central, lo veía un médico auditor en la casa central y 4, 5, 6 días después recién tenía la autorización. Lo que nosotros hacemos es sacar los médicos auditores de las sedes y llevar todo a la digitalización donde en 48 o 72 horas la práctica está auditada para toda la provincia en iguales condiciones. Porque si no había afiliado de las sedes que tenían médicos auditores detrás de la ventanilla auditando y afiliados de segunda que tenían que dejar el papelito que a través del correo vaya y vuelva.

-Nos preguntan, ¿cuándo se van a pagar la deuda de agosto y septiembre de los honorarios médicos ambulatorios?

-No… esa es una información totalmente errónea. Con Femer estamos haciendo… es verdad que estamos haciendo pagos parciales, pero estamos pagando tal cual lo convenido.

- ¿Y la oftalmología para jubilados sin cobertura?

-Sí, oftalmología… no, pero qué bueno que preguntan por las ópticas, seguramente se deben referir porque oftalmología son profesionales que están dentro de Femer. Óptica era una de las grandes causas del déficit que tenía la obra social. Había anteojos para todas y todos, indiscriminadamente se retiraban anteojos de las ópticas. Fue una de las medidas más antipáticas que tuvo que tomar la intervención, que fue frenar esa erogación sin sentido y ajustarse a lo que dice el Programa Médico Obligatorio de la Superintendencia de Servicios de Salud, donde se provee un anteojo gratis por año a menores de 15 años, mayores de 65 y personas con discapacidad. De la misma forma que le dije con odontólogos y profesionales de la salud mental: la decisión política es que a medida que las finanzas y la economía de la obra social se vayan saneando, se van a ir aumentando esas prestaciones. Por ejemplo, un anteojo por año para todos los afiliados de manera gratuita por algún tipo de cobertura como era antes.

Cobro del plus

-Ustedes, como todos los que fueron conducción de la obra social en los últimos 30 años, vienen diciendo que están peleando para que no se cobren más el plus y que la gente denuncie. Y no se logra terminar con esa práctica. ¿Cuántas denuncias tuvieron en los últimos seis meses?

-Muy pocas. Que yo recuerde dos o tres, con nombre y apellido. Pero, les quiero hacer una aclaración. Y esto lo hemos hablado, inclusive ayer lo hablábamos con las autoridades de la Femer. Nosotros venimos de una situación donde el atraso arancelario para la consulta del médico era tal que la Femer, institucionalmente, había autorizado a sus prestadores a cobrar un arancel compensatorio. La Femer, como institución… eso estaba sistematizado. Eso no existe más. Hoy la Femer le dice a su médico que no pueden cobrar plus. Y he vivido una situación personal sumamente desagradable también, en lo personal. Cuando nos han informado de que hay un cobro de plus indebido, se informa a la Femer y se toman la medida correspondiente. Ahora que ustedes me digan que vamos a evitar el 100% del cobro de plus, lamentablemente, ¡no!

-Además, pasó a ser “una cuestión cultural”.

-Y si le llega a pedir que le dé un recibo o una factura por ese cobro indebido, el afiliado corre el riesgo de que no lo atiendan más. Y en localidades donde muchas veces es el único médico, porque el afiliado queda rehén también del profesional que no cumple.

-Además, se sabe que cada familia tiene un médico de cabecera que acude desde que nació el nene, y el nene ya tiene 25-27 años, y nadie denuncia a ese médico.

-No es una batalla perdida. Pero, quiero hacer la enorme diferencia entre lo que estaba sistematizado e institucionalizado y lo que hoy es una realidad totalmente distinta.

-Bueno, obviamente están lloviendo los mensajes respecto al tema del coseguro de 6.000 pesos, que ahora se arregló y está en 4.000 pesos. ¿Van a devolver esos 2.000 pesos de diferencia?

-Si fuera necesario.

- ¿No debería suceder? Sí o sí en vez de si es necesario. ¡Son 2.000 pesos!

-Si fue un error del sistema, en algunas sedes, no fue en todas. Se estaba justamente probando este aumento paulatino, que quiero informarles también a la comunidad que en breve el coseguro de la consulta médica va a ir en un paulatino aumento para llegar al 30% del coseguro que pagan el resto de las prestaciones médicas.

-Un televidente señala que tiene 69 años y pagó el 100% de la factura de lentes por 125.000 pesos. ¿Qué tiene que hacer… porque si usted dijo que los mayores de 60...

-No debía pagar. Tiene que ir a la sede y llevar la factura.

-Y en todo caso, como este programa queda en YouTube, graben la parte donde el doctor García dice “menores de 15, mayores de 60 y discapacitados” … lo llevan y se lo muestra a quien los atiende en el OSER…

-Exactamente. Sí, sí. Tenga la seguridad que así va a ser.

Otros inconvenientes

-Hay muchos mensajes de los televidentes. ¿Con los neurólogos también hay problemas?

-Sí, es lo que comenté: psicólogos, neurólogos, psiquiatras… sí, ellos por supuesto por su ultra especialidad tienen un valor de la consulta que es inmanejable para la obra social. Y la idea es dar esa cobertura seguramente con un sistema de reintegros.

- ¿Cómo está el tema de la contratación con empresas que no son de la provincia? ¿Aumentó? Hubo una denuncia en su momento porque se seguía contratando a mucha gente de Buenos Aires.

-Nosotros tenemos todos bajo el sistema de licitación pública, esta última -que es la más importante-, la de prótesis, se hizo la licitación pública, se presentaron tres empresas, de las cuales algunas son de Entre Ríos. Inclusive algunas posiblemente sean adjudicadas. Pero, bueno, la obra social no tiene la obligación de sostener empresas. Ese no es el objetivo de la obra social.

-Usted dice que no ha crecido o que se sigue manteniendo más o menos al mismo nivel.

- En el mismo nivel, sí, exacto.

- ¿Ha habido ajustes por el cierre de algunas delegaciones?

-No, no. Además, no puede haber por ley. No va haber ajustes. Lo que sí y también es importante aclarar: hay algunas sedes donde nosotros las vamos a refuncionalizar y seguramente vamos a hacer acuerdo estratégico con otros organismos del Estado para compartir el espacio físico. Eso no significa un cierre. Pero, sí una reestructuración. Muchas veces pagar un alquiler en una sede en donde en esa localidad tenemos 200 afiliados no tiene mucho sentido.

- ¿Cuánto cuántos empleados tiene la delegación Concordia? Puede ser que hayan aumentado de 350 a …

- No, no, ¡por favor, no! Eso sería el 50% de los empleados que la obra social tiene (a nivel provincial): 774 empleados hay en total. La sede Concordia debe rondar los 40 empleados, más o menos.

- ¿Pero no tuvo incremento de personal?

-No, no, para nada. No hubo ninguna sede que haya incrementado… de hecho, bueno, fue noticia el período de la intervención donde no se renovaron más de 80 contratos de personas que no podían justificar el sueldo que estabas cobrando. De ninguna manera hubo aumento de personal en las sedes ni en la casa central.

- ¿Cuántos contratados tiene la OSER?

-La OSER tiene actualmente 80 contratados. Nosotros pasamos de 256 monotributistas, personas que estaban absolutamente precarizadas en su relación laboral a la planta transitoria. Hoy, esos 256 empleados tienen todos los beneficios laborales: jubilación, obra social, antigüedad, ART.

-De esos 80 contratados, ¿cuántos ingresaron con la nueva administración?

-La nueva administración seguramente los que están en la parte gerencial y auditoría médica no deben llegar a diez… no tengo el número exacto, pero no más de diez.

-Pregunta un televidente qué pasa con las prestaciones a los kinesiólogos, dice, se está se está abonando la mitad de ellas de pacientes con discapacidad.

-No es cierto. A la asociación de Kinesiólogos de Entre Ríos, y a la Unión de Kinesiólogos de Entre Ríos, se les hizo un pago correspondiente a las prestaciones del mes de septiembre del 70%, porque hay un 30% que se está auditando. Y eso está convenido con las autoridades. No es cierto que no se le esté pagando a los kinesiólogos. Además, se hizo con los kinesiólogos una recomposición histórica del arancel de la consulta médica que ellos dan.

Análisis