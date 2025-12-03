3 de diciembre “Día Internacional de las Personas con Discapacidad” Sedapper ya organiza la capacitación 2026 para empleados públicos en la provincia

En la jornada de este martes previo al día 3 de diciembre fecha oficial proclamada como el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, el titular del Iprodi, Diego Vélez, recibió a miembros integrantes de comisión Directiva integrada por Emanuel Ledesma, Enzo Leones y Osvaldo Mariani confirmaron y acordaron una agenda de trabajo 2026 con capacitación, formación y charla para llevar adelante jornadas en los 17 departamentos de la provincia con certificado otorgados por el CGE.

Están dadas las condiciones para que Alfredo Blochinger, director de Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE), comience a coordinar con en los 17 departamentos de la provincia encuentro a lo largo del venidero año junto a Iprodi y por iniciativa del Sedapper jornadas que darán una formación al empleado Público entrerriano en el trato de las personas con Discapacidad en lo laboral, pero también en lo familiar y en lo social, esto se cerrará con un encuentro a futuro del secretario General de la entidad sindical, José Mariani para detallar formas.

Recordad que es el 3 de diciembre

El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha proclamada por la ONU en 1992 para promover los derechos y el bienestar de este colectivo en todos los ámbitos de la sociedad. El objetivo principal es crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad y fomentar una sociedad más inclusiva y equitativa.

Funciones del Iprodi en Entre Ríos

El Iprodi en Entre Ríos es el Instituto Provincial de Discapacidad, una entidad estatal que trabaja en la inclusión y el desarrollo integral de las personas con discapacidad en la provincia. Su propósito es generar espacios para el fortalecimiento de su autonomía, asesorar sobre sus derechos y facilitar el acceso a beneficios como salud, transporte, asignaciones y exenciones impositivas, principalmente a través del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Participaron del encuentro, Sabina Carrivale, coordinadora del Iprodi y por el Sedapper, Enzo Leones, secretario de Interior, Osvaldo Mariani, vocal 1º y Emanuel Ledesma, delegado del Registro Civil en Paraná y uno de los referentes del área Discapacidad de la entidad sindical.