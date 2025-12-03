3 de diciembre “Día Internacional de las Personas con Discapacidad” Sedapper ya organiza la capacitación 2026 para empleados públicos en la provincia

ATER extendió el Plan Especial de Facilidades de Pago
Extienden el Plan Especial de Facilidades de Pago de ATER. Se mantienen los beneficios vigentes de la tercera etapa, y la adhesión podrá realizarse hasta el 30 de diciembre de 2025.
Proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1992, busca promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad, así lo anticipo el titular de Iprodi, Diego Vélez al confirmar con integrantes de CD del Sedapper la capacitación 2026 para empleados públicos de toda la provincia.Entre Ríos03 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
En la jornada de este martes previo al día 3 de diciembre fecha oficial proclamada como el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, el titular del Iprodi, Diego Vélez, recibió a miembros integrantes de comisión Directiva integrada por Emanuel Ledesma, Enzo Leones y Osvaldo Mariani confirmaron y acordaron una agenda de trabajo 2026 con capacitación, formación y charla para llevar adelante jornadas en los 17 departamentos de la provincia con certificado otorgados por el CGE.
Están dadas las condiciones para que Alfredo Blochinger, director de Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE), comience a coordinar con en los 17 departamentos de la provincia encuentro a lo largo del venidero año junto a Iprodi y por iniciativa del Sedapper jornadas que darán una formación al empleado Público entrerriano en el trato de las personas con Discapacidad en lo laboral, pero también en lo familiar y en lo social, esto se cerrará con un encuentro a futuro del secretario General de la entidad sindical, José Mariani para detallar formas.
El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha proclamada por la ONU en 1992 para promover los derechos y el bienestar de este colectivo en todos los ámbitos de la sociedad. El objetivo principal es crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad y fomentar una sociedad más inclusiva y equitativa.
El Iprodi en Entre Ríos es el Instituto Provincial de Discapacidad, una entidad estatal que trabaja en la inclusión y el desarrollo integral de las personas con discapacidad en la provincia. Su propósito es generar espacios para el fortalecimiento de su autonomía, asesorar sobre sus derechos y facilitar el acceso a beneficios como salud, transporte, asignaciones y exenciones impositivas, principalmente a través del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Participaron del encuentro, Sabina Carrivale, coordinadora del Iprodi y por el Sedapper, Enzo Leones, secretario de Interior, Osvaldo Mariani, vocal 1º y Emanuel Ledesma, delegado del Registro Civil en Paraná y uno de los referentes del área Discapacidad de la entidad sindical.
Extienden el Plan Especial de Facilidades de Pago de ATER. Se mantienen los beneficios vigentes de la tercera etapa, y la adhesión podrá realizarse hasta el 30 de diciembre de 2025.
Según el informe de FARER, el mercado ganadero provincial experimentó un incremento promedio del 12,96% respecto de octubre, con un desempeño destacado en las categorías de invernada, que fueron las grandes protagonistas del mes.
Las Comisiones de Educación y Desarrollo Social tratarán este martes la iniciativa que impulsa la prevención integral del bullying y el ciberacoso.
Rubén Clavenzani estará al frente de la repartición desde este lunes 1º de diciembre. La intendenta Rosario Romero le tomó juramento y destacó su trayectoria.
La inestabilidad se mantendría hasta la noche. Sin embargo, el alerta naranja y amarillo por fenómenos intensos cesó este mediodía.
Ambas provincias fijan nuevo cupo máximo y suspensión temporal de la captura comercial de sábalo.
No tenía seguro ni carnet. El menor de edad cayó debajo del vehículo de carga, que estaba estacionado. Vecinos alertaron por la situación.
Se conoció la muerte del médico concordiense Daniel Ojeda que cumplía una pena unificada de 11 años, por la muerte de dos pacientes.
Fue retenido por el propietario y trabajadores de una granja, hasta la llegada de la Policía. ¿Qué dispuso la justicia?
Marcelo Cerutti mantuvo una reciente reunión con autoridades del IAPV, que llevaría a implementar una nueva modalidad en la ciudad, en respuesta a la demanda habitacional.