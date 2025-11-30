Pronostican más lluvias para este domingo en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este domingo 30 de noviembre continuará con lluvias y tormentas durante toda la jornada, aunque los fenómenos más intensos se registraron de madrugada y de mañana. El alerta naranja y amarillo rige hasta el mediodía; luego se prevén precipitaciones más débiles e intermitentes hasta la noche. La mejora del tiempo llegará recién este lunes después de la mañana.

Respecto del alerta naranja, rige para Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay. El área se ve afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán provocar principalmente abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Respecto del alerta amarillo, rige en Concordia, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador, Uruguay, Colón, Tala, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy. El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Cómo sigue el tiempo en Entre Ríos

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 25 grados. Se prevén tormentas fuertes de mañana y tormentas aisladas el resto del día. Anuncian posibles lluvias y chaparrones hasta este lunes de mañana, consignó Ahora.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 17 grados y una máxima de 25 grados. También se indican las tormentas más fuertes para la mañana y hacia la tarde noche se irán debilitando. Este lunes puede haber inestabilidades de madrugada y de mañana. Luego mejora el tiempo.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 23 grados. Las tormentas más fuertes se informan para horas de la mañana, mientras que a la tarde y a la noche se prevén tormentas aisladas que se extenderán hasta este lunes de madrugada. A partir de mañana a la mañana irá disminuyendo la nubosidad.

En Gualeguay y Victoria, por último, se prevé una mínima de 18 grados y una máxima de 23 grados. Si bien en estos dos departamentos ya cesó el alerta vigente, se esperan lluvias y tormentas aisladas durante toda la jornada. Podrían registrarse chaparrones este lunes de madrugada y luego mejorarían las condiciones del tiempo.