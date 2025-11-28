Plus en Vivo

Fin de semana inestable: alertan por lluvias y tormentas en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas para gran parte de Entre Ríos durante este fin de semana.

Entre Ríos28 de noviembre de 2025
lluvia_tormenta_

El organismo anticipó la llegada de un sistema frontal que provocará cambios marcados en las condiciones del tiempo, con inestabilidad desde este viernes y precipitaciones más significativas entre sábado y domingo.

De acuerdo con el reporte oficial, el aviso rige para la tarde del sábado y la madrugada y mañana del domingo, y alcanza a los departamentos Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay y Victoria.

Las zonas comprendidas podrán registrar tormentas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y ráfagas que, de manera puntual, podrían superar los 80 km/h. Los valores de precipitación acumulada estimados oscilan entre 30 y 65 milímetros, con posibilidad de superar ese rango en sectores aislados.

En materia de temperaturas, el SMN prevé marcas elevadas para este viernes y sábado, con máximas cercanas a los 33 grados. Tras el paso del sistema frontal, se espera un descenso térmico para el domingo, cuando las máximas rondarían los 25 grados.

