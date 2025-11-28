Fin de semana inestable: alertan por lluvias y tormentas en Entre Ríos

El organismo anticipó la llegada de un sistema frontal que provocará cambios marcados en las condiciones del tiempo, con inestabilidad desde este viernes y precipitaciones más significativas entre sábado y domingo.

De acuerdo con el reporte oficial, el aviso rige para la tarde del sábado y la madrugada y mañana del domingo, y alcanza a los departamentos Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay y Victoria.

Las zonas comprendidas podrán registrar tormentas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y ráfagas que, de manera puntual, podrían superar los 80 km/h. Los valores de precipitación acumulada estimados oscilan entre 30 y 65 milímetros, con posibilidad de superar ese rango en sectores aislados.

En materia de temperaturas, el SMN prevé marcas elevadas para este viernes y sábado, con máximas cercanas a los 33 grados. Tras el paso del sistema frontal, se espera un descenso térmico para el domingo, cuando las máximas rondarían los 25 grados.