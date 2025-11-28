Fin de semana inestable: alertan por lluvias y tormentas en Entre Ríos

Falleció a los 84 años el padre Luis JacobEntre Ríos27 de noviembre de 2025
El padre Luis Jacob fue rector del Seminario Arquidiocesano de Paraná. Habrá una misa exequial para despedir sus restos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas para gran parte de Entre Ríos durante este fin de semana.Entre Ríos28 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
El organismo anticipó la llegada de un sistema frontal que provocará cambios marcados en las condiciones del tiempo, con inestabilidad desde este viernes y precipitaciones más significativas entre sábado y domingo.
De acuerdo con el reporte oficial, el aviso rige para la tarde del sábado y la madrugada y mañana del domingo, y alcanza a los departamentos Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay y Victoria.
Las zonas comprendidas podrán registrar tormentas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y ráfagas que, de manera puntual, podrían superar los 80 km/h. Los valores de precipitación acumulada estimados oscilan entre 30 y 65 milímetros, con posibilidad de superar ese rango en sectores aislados.
En materia de temperaturas, el SMN prevé marcas elevadas para este viernes y sábado, con máximas cercanas a los 33 grados. Tras el paso del sistema frontal, se espera un descenso térmico para el domingo, cuando las máximas rondarían los 25 grados.
El municipio informó este jueves la suspensión preventiva de la quinta edición de la Fiesta Provincial del Guiso, que estaba prevista para este sábado 29 de noviembre.
El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de noviembre a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos.
En este 26 de noviembre el Sedapper, a través del secretario General, José Mariani y CD quieren hacer llegar un saludo y que más haya de todos los momentos difíciles que se viven en la actualidad a los Trabajadores No Docentes Universitarios y a los trabajadores de la Educación Superior en su día que estén y lo pasen muy bien todos.
El pronóstico extendido anticipa inestabilidades en la provincia el fin de semana. Se prevé un descenso térmico.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la Oficina de Violencia de Género (OVG) del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos difundió un informe el cual indica que entre enero y octubre de 2025 se registraron 10.868 expedientes judiciales, lo que equivale a un promedio de 1.086 casos por mes.
El Ejecutivo definió cuándo se hará efectivo y a quiénes alcanza el monto extra, con motivo de las fiestas 2025.
La comunidad de Crespo atraviesa horas de hondo pesar tras conocerse el fallecimiento de Armando Reisenauer, vecino entrañable y figura emblemática del barrio San José. Tenía 76 años y su partida deja un vacío difícil de dimensionar para quienes lo conocieron y compartieron con él décadas de vida comunitaria.
En dos casos, son tramos que dejarán de ser doble mano; mientras que en otro, se volverá al anterior criterio de doble circulación.
La votación resultó 5 votos a favor y 4 en contra, tras la exposición de criterios diferentes por parte de cada bloque de concejales. El Ejecutivo consiguió el aval para dicho incremento en las boletas próximas a emitirse.