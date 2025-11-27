Plus en Vivo

Ante posibilidad de lluvia, reprograman la Fiesta Provincial del Guiso: confirman show de Jorge Rojas para febrero

El municipio informó este jueves la suspensión preventiva de la quinta edición de la Fiesta Provincial del Guiso, que estaba prevista para este sábado 29 de noviembre.

Entre Ríos27 de noviembre de 2025
Fiesta Guiso El Pingo

Según se confirmó a Estación Plus Crespo, la decisión se tomó a raíz de las previsiones meteorológicas, que anuncian fuertes tormentas y lluvias intensas para la jornada del próximo sábado, lo que –según se indicó– compromete la seguridad de asistentes, participantes y la calidad del evento al aire libre.

Desde la comuna expresaron que se trata de la segunda vez que deben reprogramar la celebración por razones climáticas, pero remarcaron que la prioridad es garantizar una fiesta segura y exitosa. La nueva fecha quedó fijada para el 27 de febrero de 2026, con la confirmación del show central de Jorge Rojas.

Opciones para quienes ya compraron su entrada

El comunicado oficial también detalló los pasos a seguir para el público que adquirió su ticket de manera anticipada:

  • Opción 1: Conservar la entrada para febrero, válida al 100% para la fecha reprogramada. Se aclaró que, pese a que el precio de las entradas se actualizará debido a costos organizativos e inflación, quienes ya tengan su ticket no deberán abonar ninguna diferencia.
  • Opción 2: Solicitar la devolución total del valor de la entrada a partir del lunes 1° de diciembre. En los próximos días se informarán los detalles del procedimiento.

Las autoridades locales agradecieron la comprensión y el acompañamiento de la comunidad, lamentaron las molestias ocasionadas por el cambio y aseguraron que trabajan para que la próxima edición de la Fiesta del Guiso se convierta en una celebración inolvidable.

