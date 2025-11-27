Ante posibilidad de lluvia, reprograman la Fiesta Provincial del Guiso: confirman show de Jorge Rojas para febrero

Anunciaron el cronograma de pagos para la administración pública provincial
El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de noviembre a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos.
El municipio informó este jueves la suspensión preventiva de la quinta edición de la Fiesta Provincial del Guiso, que estaba prevista para este sábado 29 de noviembre.
Según se confirmó a Estación Plus Crespo, la decisión se tomó a raíz de las previsiones meteorológicas, que anuncian fuertes tormentas y lluvias intensas para la jornada del próximo sábado, lo que –según se indicó– compromete la seguridad de asistentes, participantes y la calidad del evento al aire libre.
Desde la comuna expresaron que se trata de la segunda vez que deben reprogramar la celebración por razones climáticas, pero remarcaron que la prioridad es garantizar una fiesta segura y exitosa. La nueva fecha quedó fijada para el 27 de febrero de 2026, con la confirmación del show central de Jorge Rojas.
Opciones para quienes ya compraron su entrada
El comunicado oficial también detalló los pasos a seguir para el público que adquirió su ticket de manera anticipada:
Las autoridades locales agradecieron la comprensión y el acompañamiento de la comunidad, lamentaron las molestias ocasionadas por el cambio y aseguraron que trabajan para que la próxima edición de la Fiesta del Guiso se convierta en una celebración inolvidable.
En este 26 de noviembre el Sedapper, a través del secretario General, José Mariani y CD quieren hacer llegar un saludo y que más haya de todos los momentos difíciles que se viven en la actualidad a los Trabajadores No Docentes Universitarios y a los trabajadores de la Educación Superior en su día que estén y lo pasen muy bien todos.
El pronóstico extendido anticipa inestabilidades en la provincia el fin de semana. Se prevé un descenso térmico.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la Oficina de Violencia de Género (OVG) del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos difundió un informe el cual indica que entre enero y octubre de 2025 se registraron 10.868 expedientes judiciales, lo que equivale a un promedio de 1.086 casos por mes.
Debido a la confirmación de cuatro casos de sarampión en personas de Uruguay que estuvieron trasladándose por Entre Ríos, el Ministerio de Salud de la provincia solicita estar atentos a posibles síntomas.
El movimiento turístico durante este fin de semana largo fue muy alto en toda la provincia. Algunos destinos alcanzaron entre el 90 y el 100 por ciento de ocupación.
El Centro Comercial sostiene que la apertura del nuevo local debería encuadrarse en la Ley 9393 y adelantó que podría pedir la revisión del procedimiento que autorizó la habilitación municipal. Señalaron que, de no aplicarse la normativa vigente, se pondría en riesgo la competitividad del comercio local.
El Ejecutivo definió cuándo se hará efectivo y a quiénes alcanza el monto extra, con motivo de las fiestas 2025.
La comunidad de Crespo atraviesa horas de hondo pesar tras conocerse el fallecimiento de Armando Reisenauer, vecino entrañable y figura emblemática del barrio San José. Tenía 76 años y su partida deja un vacío difícil de dimensionar para quienes lo conocieron y compartieron con él décadas de vida comunitaria.
En dos casos, son tramos que dejarán de ser doble mano; mientras que en otro, se volverá al anterior criterio de doble circulación.