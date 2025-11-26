Sedapper saluda en su día al Trabajador no docente Universitario y el Día Mundial del Acceso a la Educación Superior

Se aproxima un nuevo sistema frontal que provocará lluvias y tormentas en Entre RíosEntre Ríos26 de noviembre de 2025
El pronóstico extendido anticipa inestabilidades en la provincia el fin de semana. Se prevé un descenso térmico.
En este 26 de noviembre el Sedapper, a través del secretario General, José Mariani y CD quieren hacer llegar un saludo y que más haya de todos los momentos difíciles que se viven en la actualidad a los Trabajadores No Docentes Universitarios y a los trabajadores de la Educación Superior en su día que estén y lo pasen muy bien todos.Entre Ríos26 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Una fecha marcada en la educación es el 26 de noviembre motivos para la misma dos hechos importantes en nuestro País y en el mundo así lo reflejan.
El 26 de noviembre de cada año, en todas las Universidades Nacionales del país se celebra el Día del Trabajador No Docente. La fecha se fijó para rememorar el congreso del año 1973 en el que se acordó la unificación de las dos organizaciones que representaban a los trabajadores de las Universidades Nacionales.
Y también cada 26 de noviembre se celebra el Día Mundial del Acceso a la Educación Superior, una efeméride significativa que pretende generar conciencia acerca de los desequilibrios y desigualdades que existen en la actualidad acerca del acceso y continuidad en la Educación Superior, a nivel mundial.
Desde el Sedapper hacemos llegar nuestro saludo a todos estos trabajadores y seguramente los seguiremos acompañando en momentos difíciles, solo nos queda decir a no bajar los brazos la lucha por nuestros derechos continúa y esta institución esta para prestar su apoyo y colaboración.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la Oficina de Violencia de Género (OVG) del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos difundió un informe el cual indica que entre enero y octubre de 2025 se registraron 10.868 expedientes judiciales, lo que equivale a un promedio de 1.086 casos por mes.
Debido a la confirmación de cuatro casos de sarampión en personas de Uruguay que estuvieron trasladándose por Entre Ríos, el Ministerio de Salud de la provincia solicita estar atentos a posibles síntomas.
El movimiento turístico durante este fin de semana largo fue muy alto en toda la provincia. Algunos destinos alcanzaron entre el 90 y el 100 por ciento de ocupación.
Se insta a las y los contribuyentes a no demorar su adhesión y aprovechar los últimos días para regularizar su situación tributaria con importantes beneficios.
Tras obtener media sanción en Diputados, comienza el debate en comisión de Senadores. Apuntan a poder reducir el uso de tecnologías para ejercer violencia, ya sea mediante imágenes íntimas sin consentimiento, control y acoso a través de mensajes y redes sociales, suplantación de identidad, difusión de datos personales, entre otras variantes.
El Centro Comercial sostiene que la apertura del nuevo local debería encuadrarse en la Ley 9393 y adelantó que podría pedir la revisión del procedimiento que autorizó la habilitación municipal. Señalaron que, de no aplicarse la normativa vigente, se pondría en riesgo la competitividad del comercio local.
El Ejecutivo Municipal giró el proyecto de Ordenanza al Concejo Deliberante, buscando elevar la contribución ciudadana por los servicios que presta. Pasó a comisión y sería sometido a votación antes de finalizar el año.
La administración federal le dio 5 días para retirar el cinemómetro, de lo contrario sería removido. La APSV respondió que denunciarán penalmente si lo sacan.
El impacto fue protagonizado por una camioneta y un camión con acoplado. Hubo traslados a un centro asistencial.