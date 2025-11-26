Plus en Vivo

Sedapper saluda en su día al Trabajador no docente Universitario y el Día Mundial del Acceso a la Educación Superior

En este 26 de noviembre el Sedapper, a través del secretario General, José Mariani y CD quieren hacer llegar un saludo y que más haya de todos los momentos difíciles que se viven en la actualidad a los Trabajadores No Docentes Universitarios y a los trabajadores de la Educación Superior en su día que estén y lo pasen muy bien todos.

Entre Ríos26 de noviembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

Una fecha marcada en la educación es el 26 de noviembre motivos para la misma dos hechos importantes en nuestro País y en el mundo así lo reflejan.

El 26 de noviembre de cada año, en todas las Universidades Nacionales del país se celebra el Día del Trabajador No Docente. La fecha se fijó para rememorar el congreso del año 1973 en el que se acordó la unificación de las dos organizaciones que representaban a los trabajadores de las Universidades Nacionales.

Y también cada 26 de noviembre se celebra el Día Mundial del Acceso a la Educación Superior, una efeméride significativa que pretende generar conciencia acerca de los desequilibrios y desigualdades que existen en la actualidad acerca del acceso y continuidad en la Educación Superior, a nivel mundial.

Desde el Sedapper hacemos llegar nuestro saludo a todos estos trabajadores y seguramente los seguiremos acompañando en momentos difíciles, solo nos queda decir a no bajar los brazos la lucha por nuestros derechos continúa y esta institución esta para prestar su apoyo y colaboración.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo