Fue presentado como un sistema de atención de salud mental para los efectivos policiales. Las actuales autoridades de la entidad que nuclean a dichos profesionales, sostuvieron que "tal como se firmó ese acuerdo, no lo vamos a implementar".
Feliciano vuelve a presentar anegamientos tras las recientes lluvias
Un fuerte diluvio en pocas horas, generó calles completamente anegadas. Las precipitaciones superaron incluso las previsiones iniciales del pronóstico meteorológico.Entre Ríos28 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Las intensas precipitaciones se desarrollaron de manera sostenida y con una fuerte intensidad, lo que provocó que el sistema de desagües se viera rápidamente desbordado. Vecinos de distintos barrios reportaron dificultades para circular y el ingreso de agua en algunas viviendas, aunque hasta el momento no se informó oficialmente sobre evacuaciones.
El mal tiempo continuaba durante la tarde y, de acuerdo a los reportes meteorológicos, se prevé que las condiciones inestables persistan en el departamento. Desde las autoridades locales se recomendó extremar las precauciones, evitar circular por calles anegadas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.
Calles anegadas y cloacas desbordadas en distintos puntos
Imágenes y videos registrados por vecinos de Feliciano mostraron escenas de gran impacto, con el agua corriendo a gran velocidad por arterias como Honduras y Buenos Aires. En esas zonas, la acumulación de lluvia generó verdaderos ríos urbanos que dificultaron el tránsito vehicular y peatonal, indicó Feliciano Despierta.
Asimismo, se precisó que en varias zonas de la ciudad se observaron tapas de cloacas levantadas por la presión del agua, una situación que representa un riesgo adicional para quienes circulan por la vía pública. Estas imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, reflejando la magnitud del fenómeno en cuestión de minutos.
Alerta meteorológica y lluvias por encima de lo previsto
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta por tormentas que incluía a Feliciano y a otros departamentos cercanos. En un informe difundido el sábado por la tarde, se anticipaban “tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, para los departamentos de Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Concordia.
Calendario impositivo 2026: ATER definió las fechas de vencimiento para todos los tributos provincialesEntre Ríos02 de enero de 2026
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) publicó la Resolución Nº 564/25, mediante la cual establece el cronograma de pagos para Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Profesiones Liberales.
Desde el 6 de enero, peajes de Rutas 12 y 14 sólo podrán abonarse por sistemas electrónicos
Se elimina para todo usuario, la posibilidad de pago con dinero en efectivo. Regirá en todas las estaciones de peaje de las rutas concesionadas.
Primeros nacimientos del 2026 en Entre Ríos
Una maternidad de la costa del Paraná registró un alumbramiento en las primeras horas del año; mientras que una de la costa del Uruguay anotó un segundo nacimiento a nivel provincial.
Ola de calor: varios departamentos de Entre Ríos en alerta naranja
El comienzo del 2026 será con mucho calor para 7 departamentos entrerrianos. Instan a extremar los recaudos y prevenir afectaciones a la salud.
Cirujanos aseguran que peligran la intervenciones de afiliados a OSEREntre Ríos30 de diciembre de 2025
Los profesionales denuncian falta de convenio con la obra social y atrasos de cuatro meses en los pagos
Crespo: el Municipio difundió recomendaciones para cuidar el agua durante el verano
Ante el aumento del consumo en los meses de altas temperaturas, la Municipalidad de Crespo recordó una serie de medidas simples y cotidianas para promover el uso responsable del agua potable y evitar el derroche.
Ricardo Juan Dieser
Tragedia en Aldea María Luisa: un hombre falleció tras descompensarse durante la Traktor Caravana
El hecho ocurrió en los primeros minutos de este 1º de enero. La tradicional caravana y los festejos posteriores fueron suspendidos.
Fuerte cuestionamiento a la modalidad de selección de nuevo Juez de Paz: Programan votar la terna este lunes
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos pidieron al Concejo de Crespo, que "garantice la participación igualitaria de los aspirantes y acrediten debidamente su idoneidad para el cargo", además de "publicidad y transparencia del proceso".