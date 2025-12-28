Plus en Vivo

Feliciano vuelve a presentar anegamientos tras las recientes lluvias

Un fuerte diluvio en pocas horas, generó calles completamente anegadas. Las precipitaciones superaron incluso las previsiones iniciales del pronóstico meteorológico.

Entre Ríos28 de diciembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Las intensas precipitaciones se desarrollaron de manera sostenida y con una fuerte intensidad, lo que provocó que el sistema de desagües se viera rápidamente desbordado. Vecinos de distintos barrios reportaron dificultades para circular y el ingreso de agua en algunas viviendas, aunque hasta el momento no se informó oficialmente sobre evacuaciones.

Otra imagen de la acumulación del agua en las calles. Foto: Despierta Feliciano.

El mal tiempo continuaba durante la tarde y, de acuerdo a los reportes meteorológicos, se prevé que las condiciones inestables persistan en el departamento. Desde las autoridades locales se recomendó extremar las precauciones, evitar circular por calles anegadas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

Calles anegadas y cloacas desbordadas en distintos puntos

Imágenes y videos registrados por vecinos de Feliciano mostraron escenas de gran impacto, con el agua corriendo a gran velocidad por arterias como Honduras y Buenos Aires. En esas zonas, la acumulación de lluvia generó verdaderos ríos urbanos que dificultaron el tránsito vehicular y peatonal, indicó Feliciano Despierta.

Asimismo, se precisó que en varias zonas de la ciudad se observaron tapas de cloacas levantadas por la presión del agua, una situación que representa un riesgo adicional para quienes circulan por la vía pública. Estas imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, reflejando la magnitud del fenómeno en cuestión de minutos.

Alerta meteorológica y lluvias por encima de lo previsto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta por tormentas que incluía a Feliciano y a otros departamentos cercanos. En un informe difundido el sábado por la tarde, se anticipaban “tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, para los departamentos de Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Concordia.

