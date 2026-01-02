Año Nuevo violento en Paraná: se atrincheró en la casa de su ex con un arma y atacó a policías

Un hombre fue detenido tras protagonizar un violento hecho la madrugada de 1 de enero en Paraná. En Año Nuevo, el individuo se atrincheró en la casa de su expareja con un arma y se enfrentó con policías, que lograron detenerlo y ponerlo a disposición de la Justicia.

Según se informó a Ahora, el episodio sucedió en un domicilio ubicado en calle Nux. Se recibió un llamado que alertaba sobre una situación de riesgo en la planta alta de la vivienda. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a una mujer fuera del domicilio.

Se tratba de la madre de la víctima, que manifestó que su hija se encontraba con su exyerno, que poseía un arma de fuego. Los efectivos ingresaron de inmediato y procedieron a reducir al sospechoso, quien, al ser confrontado, mostró resistencia y agredió a los funcionarios.

A pesar de la situación, los efectivos policiales de Comisaria Decimoseptima hicieron uso de la fuerza mínima necesaria para controlar al detenido. Durante la verificación en el dormitorio, se halló un revólver marca Amadeo Rossi, calibre 32 Largo, que fue secuestrado.

Tras la intervención de la fiscal de género, se dispuso la detención del masculino y su traslado a la Alcaldía. Está acusado de amenazas calificadas, desobediencia judicial y resistencia a la autoridad.