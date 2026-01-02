Año Nuevo violento en Paraná: se atrincheró en la casa de su ex con un arma y atacó a policías

Una mujer cayó de un techo y sufrió una grave lesión
El tremendo episodio ocurrió en Nogoyá y la afectada debió ser trasladada hasta el Hospital San Martín de Paraná.
Sucedió en la zona del Parque Urquiza. El individuo se enfrentó con la Policía, que logró reducirlo luego de momentos de mucha tensión.Policiales/Judiciales02 de enero de 2026
Un hombre fue detenido tras protagonizar un violento hecho la madrugada de 1 de enero en Paraná. En Año Nuevo, el individuo se atrincheró en la casa de su expareja con un arma y se enfrentó con policías, que lograron detenerlo y ponerlo a disposición de la Justicia.
Según se informó a Ahora, el episodio sucedió en un domicilio ubicado en calle Nux. Se recibió un llamado que alertaba sobre una situación de riesgo en la planta alta de la vivienda. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a una mujer fuera del domicilio.
Se tratba de la madre de la víctima, que manifestó que su hija se encontraba con su exyerno, que poseía un arma de fuego. Los efectivos ingresaron de inmediato y procedieron a reducir al sospechoso, quien, al ser confrontado, mostró resistencia y agredió a los funcionarios.
A pesar de la situación, los efectivos policiales de Comisaria Decimoseptima hicieron uso de la fuerza mínima necesaria para controlar al detenido. Durante la verificación en el dormitorio, se halló un revólver marca Amadeo Rossi, calibre 32 Largo, que fue secuestrado.
Tras la intervención de la fiscal de género, se dispuso la detención del masculino y su traslado a la Alcaldía. Está acusado de amenazas calificadas, desobediencia judicial y resistencia a la autoridad.
El tremendo episodio ocurrió en Nogoyá y la afectada debió ser trasladada hasta el Hospital San Martín de Paraná.
Desde la Policía confirmaron el fallecimiento del hombre de 30 años apuñalado por un menor que está detenido.
El incidente se produjo en la Ruta 9, a la altura de Juárez Celman.
El hecho ocurrió en los primeros minutos de este 1º de enero. La tradicional caravana y los festejos posteriores fueron suspendidos.
El 24 de febrero será el primer día, de las ocho audiencias del juicio oral y público contra el productor agropecuario acusado de jefe narco, Leonardo Airaldi, y otras 13 personas.
El hecho ocurrió este miércoles, cuando una joven fue encontrada desnuda y en estado de ebriedad en la intersección de Boulevard Racedo y calle Perón, de Paraná. Fue asistida por un grupo de chicas y trasladada al hospital San Martín.
Ante el aumento del consumo en los meses de altas temperaturas, la Municipalidad de Crespo recordó una serie de medidas simples y cotidianas para promover el uso responsable del agua potable y evitar el derroche.
El hecho ocurrió este miércoles, cuando una joven fue encontrada desnuda y en estado de ebriedad en la intersección de Boulevard Racedo y calle Perón, de Paraná. Fue asistida por un grupo de chicas y trasladada al hospital San Martín.
Se elimina para todo usuario, la posibilidad de pago con dinero en efectivo. Regirá en todas las estaciones de peaje de las rutas concesionadas.
El hecho ocurrió en los primeros minutos de este 1º de enero. La tradicional caravana y los festejos posteriores fueron suspendidos.