Quini 6: 39 ganadores en el Siempre Sale, cuatro de Entre Ríos

La recaudación alcanzó los $183,1 billones en 2025 y logró una suba real del 8%Información General03 de enero de 2026
Lo informó la agencia ARCA. IVA, Impuesto al Cheque y Ganancias, los impuestos que más traccionaron.
En el sorteo del Quini 6 realizado este domingo 4 de enero, no se registraron apostadores con todos los aciertos en las modalidades principales del juego, por lo que los pozos más importantes quedaron vacantes. Los números.Información General04 de enero de 2026Estación Plus Crespo
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en la modalidad Siempre Sale, un total de 39 apostadores lograron completar los números necesarios y se repartieron un premio superior a 9 millones de pesos cada uno. Entre los ganadores, cuatro boletos fueron vendidos en la provincia de Entre Ríos.
Tradicional: 41-45-14-09-08-33. Vacante $4.331.622.251.
La Segunda: 41-44-14-16-10-32. Vacante $1.593.468.545.
La Revancha: 07-08-45-33-15-30. Vacante $3.025.160.055.
Siempre Sale:06-45-23-19-31-24. Hay 39 ganadores y cobrarán cada uno $9.418.648,85. Cuatro son de Entre Ríos.
Pozo Extra hay 175 ganadores con seis aciertos y se llevarán$885.714,29.
Al no haber ganadores en las categorías Tradicional, Segunda Vuelta y Revancha, el pozo acumulado continúa creciendo. De este modo, para el próximo sorteo del Quini 6 habrá en juego una suma estimada en $10.400.000.000, uno de los montos más altos del año.
Desde su lanzamiento en 1988, el Quini 6 se ha consolidado como el juego de azar preferido por los argentinos, con ventas exitosas en todo el país. A lo largo de más de tres décadas, este popular sorteo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptación, introduciendo cambios tanto en su estructura como en los premios, respondiendo a las expectativas y preferencias de sus jugadores.
El éxito del Quini 6 radica en su formato poceado, lo que significa que el monto de los premios es variable y depende de un porcentaje de lo recaudado. Esta característica crea grandes expectativas entre los apostadores, quienes cada semana sueñan con ganar los impresionantes pozos acumulados, lo que mantiene vivo el interés de nuevas generaciones y la fidelidad de quienes lo juegan desde sus inicios.
El Quini 6 es un juego poceado en el que los participantes deben seleccionar seis números de un total de 46. Existen cuatro variantes: Sorteo Tradicional, Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. Para ganar el primer premio en las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, es necesario que los seis números apostados coincidan con los extraídos en el sorteo. Además, se otorgan premios por acertar cinco o cuatro números, siendo el mínimo un premio equivalente al valor de la apuesta en el caso de cuatro aciertos. Si no hay ganadores del primer premio, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, incrementando la expectativa entre los jugadores.
A más de 30 años de su creación, el Quini 6 sigue siendo un referente indiscutido en el mundo de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad a miles de personas de soñar con convertirse en millonarios cada semana.
Lo informó la agencia ARCA. IVA, Impuesto al Cheque y Ganancias, los impuestos que más traccionaron.
Entre las 00:00 y las 00:08 de este 1 de enero, hubo oficialmente al menos cuatro nacimientos en distintas provincias argentinas.
En el sorteo realizado este miércoles 31 de diciembre de 2025 no se registraron ganadores con todos los aciertos en las modalidades principales. El pozo total para el próximo sorteo ascenderá a 9.700 millones de pesos. Los números.
En el sorteo del Quini 6 realizado este domingo 28 de diciembre, no se registraron ganadores con todos los aciertos en las modalidades principales del tradicional juego de azar, por lo que los pozos mayores quedaron vacantes. Los números.
Casi 4,4 millones de pasajeros volaron el mes pasado, marcando un nuevo récord histórico en la aviación argentina.
Según el último informe de costos regionales elaborado desde el Observatorio de la Cadena Láctea, correspondiente a noviembre de 2025, el sistema productivo ingresó nuevamente en una zona crítica.
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) publicó la Resolución Nº 564/25, mediante la cual establece el cronograma de pagos para Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Profesiones Liberales.
Fue aprobado el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones. Los interesados en acogerse tendrán plazo durante 2 años para inscribirse.
Secuestros dejan al descubierto una estructura organizada para la descarga, acopio y utilización irregular de mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.
La primera hipótesis apunta a que ingirió alimentos y bebidas que no correspondían a su edad. ¿Qué pasó en las fiestas de Año Nuevo? La Fiscalía busca establecer responsabilidades.