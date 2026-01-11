Quini 6: 60 apostadores ganaron más de $6 millones en el Siempre Sale y cuatro son de Entre Ríos

Sin embargo, en la modalidad Siempre Sale, un total de 60 apostadores lograron acertar cinco números y se repartieron el pozo acumulado, llevándose más de 6 millones de pesos cada uno. Según se informó oficialmente, cuatro de esos ganadores realizaron sus apuestas en la provincia de Entre Ríos.

Los números.

Tradicional: 15-14-28-17-34-32. Vacante $4.823.946.064.

La Segunda: 04-45-10-01-22-06. Vacante $780.000.000.

Revancha: 27-31-42-33-35-13. Vacante $3.868.019.131.

Siempre Sale: 06-07-17-04-19-35. Hay 60 ganadores y cobrarán cada uno $6.512.355,45. Cuatro son de Entre Ríos.

Pozo Extra: 4.438 ganadores con seis aciertos que se llevarán $34.925,64.

Al quedar vacantes los pozos más importantes —Tradicional, Segunda del Quini y Revancha—, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que para el próximo sorteo el monto total en juego ascenderá a $10.700.000.000, una de las cifras más altas de los últimos tiempos.

El Quini 6: El juego de azar que cautiva a los argentinos desde 1988

Desde su lanzamiento en 1988, el Quini 6 se ha consolidado como el juego de azar preferido por los argentinos, con ventas exitosas en todo el país. A lo largo de más de tres décadas, este popular sorteo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptación, introduciendo cambios tanto en su estructura como en los premios, respondiendo a las expectativas y preferencias de sus jugadores.

El éxito del Quini 6 radica en su formato poceado, lo que significa que el monto de los premios es variable y depende de un porcentaje de lo recaudado. Esta característica crea grandes expectativas entre los apostadores, quienes cada semana sueñan con ganar los impresionantes pozos acumulados, lo que mantiene vivo el interés de nuevas generaciones y la fidelidad de quienes lo juegan desde sus inicios.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El Quini 6 es un juego poceado en el que los participantes deben seleccionar seis números de un total de 46. Existen cuatro variantes: Sorteo Tradicional, Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. Para ganar el primer premio en las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, es necesario que los seis números apostados coincidan con los extraídos en el sorteo. Además, se otorgan premios por acertar cinco o cuatro números, siendo el mínimo un premio equivalente al valor de la apuesta en el caso de cuatro aciertos. Si no hay ganadores del primer premio, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, incrementando la expectativa entre los jugadores.

A más de 30 años de su creación, el Quini 6 sigue siendo un referente indiscutido en el mundo de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad a miles de personas de soñar con convertirse en millonarios cada semana.