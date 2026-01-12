Trump dice que Estados Unidos está considerando "algunas opciones muy fuertes" sobre Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que su Administración está valorando "algunas opciones muy fuertes" contra Irán, incluida una posible intervención militar.

Al ser consultado por periodistas a bordo del Air Force One si Irán cruzó una línea roja para provocar una respuesta, Trump respondió: "Están empezando (a cruzarla), según parece".

"Estamos mirándolo muy seriamente. El Ejército está mirándolo y nosotros estamos valorando algunas opciones muy fuertes. Tomaremos una decisión", indicó el mandatario, según un informe de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El presidente agregó que está recibiendo información "cada hora" sobre la situación en Irán, mientras que tiene previsto ser informado este martes sobre las opciones para responder a los disturbios en Irán, informó el domingo el periódico The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses.

El secretario de Estado, Marco Rubio, el titular de Defensa, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, asistirán a la reunión de este martes, dijo el citado medio y añadió que Trump no espera tomar una decisión definitiva en esa reunión, dado que las deliberaciones están todavía en una etapa preliminar.

Las opciones de la Administración Trump incluirían impulsar las fuentes antigubernamentales de internet, desplegar ciberarmamento secreto contra instalaciones militares y civiles iraníes, imponer más sanciones contra el país y ataques militares, así como la posibilidad de enviar terminales de Starlink, el servicio de internet por satélite de Elon Musk, a Irán, según la información.

El Pentágono no movilizó fuerzas para preparar potenciales ataques militares, agregó, señalando que Estados Unidos no solo necesitará desplegar activos para lanzar ofensivas, sino que también deberá proteger a los efectivos estadounidenses en la región.

A finales de diciembre, comenzaron las protestas en varias ciudades iraníes por la drástica devaluación del rial, la moneda iraní, y las dificultades económicas prolongadas.

