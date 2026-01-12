Trump dice que Estados Unidos está considerando "algunas opciones muy fuertes" sobre Irán

Afirman que el Papa León XIV "está considerando en su agenda” visitar la ArgentinaInternacional12 de enero de 2026
Lo reveló en una reunión que mantuvo con el Arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic Iglic.
El mandatario agregó que está recibiendo información “cada hora” sobre la situación en Irán.Internacional12 de enero de 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que su Administración está valorando "algunas opciones muy fuertes" contra Irán, incluida una posible intervención militar.
Al ser consultado por periodistas a bordo del Air Force One si Irán cruzó una línea roja para provocar una respuesta, Trump respondió: "Están empezando (a cruzarla), según parece".
"Estamos mirándolo muy seriamente. El Ejército está mirándolo y nosotros estamos valorando algunas opciones muy fuertes. Tomaremos una decisión", indicó el mandatario, según un informe de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
El presidente agregó que está recibiendo información "cada hora" sobre la situación en Irán, mientras que tiene previsto ser informado este martes sobre las opciones para responder a los disturbios en Irán, informó el domingo el periódico The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses.
El secretario de Estado, Marco Rubio, el titular de Defensa, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, asistirán a la reunión de este martes, dijo el citado medio y añadió que Trump no espera tomar una decisión definitiva en esa reunión, dado que las deliberaciones están todavía en una etapa preliminar.
Las opciones de la Administración Trump incluirían impulsar las fuentes antigubernamentales de internet, desplegar ciberarmamento secreto contra instalaciones militares y civiles iraníes, imponer más sanciones contra el país y ataques militares, así como la posibilidad de enviar terminales de Starlink, el servicio de internet por satélite de Elon Musk, a Irán, según la información.
El Pentágono no movilizó fuerzas para preparar potenciales ataques militares, agregó, señalando que Estados Unidos no solo necesitará desplegar activos para lanzar ofensivas, sino que también deberá proteger a los efectivos estadounidenses en la región.
A finales de diciembre, comenzaron las protestas en varias ciudades iraníes por la drástica devaluación del rial, la moneda iraní, y las dificultades económicas prolongadas.
AgenciaNA
Lo reveló en una reunión que mantuvo con el Arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic Iglic.
Lo divulgó su hijo a través de un video que publicó el Partido Socialista.
Documentos filtrados revelan que el cardenal Pietro Parolin convocó de urgencia al embajador estadounidense en Nochebuena.
El embajador ruso aseguró que la cooperación bilateral se mantiene inalterable tras la detención del mandatario venezolano por parte de Estados Unidos.
La decisión se tomó tras el fuerte deterioro del vínculo entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de cruces políticos y diplomáticos.
El mandatario estadounidense advirtió que, de todas maneras, el despliegue militar se mantendrá “por motivos de seguridad”.
La Estación de Servicio YPF del Agrícola Regional Crespo comenzó a implementar el sistema de autodespacho de combustibles, una modalidad que permite a los clientes realizar la carga de manera autónoma, a través de la aplicación oficial, en un horario determinado y con beneficios económicos asociados.
Autoridades de un municipio entrerriano envueltos en escándalo. Los incidentes ocurrieron en la vía pública, previo a un evento y no tardaron en viralizarse las instancias.
Trabajaron 9 bomberos, hasta garantizar la inexistencia de nuevos peligros.
Un menor y una jovencita fueron hospitalizados.