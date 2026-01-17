Unos 140 misioneros de Schoenstatt llegan a Crespo para una intensa semana de misión pastoral

La actividad se extenderá desde el lunes hasta el viernes, con visitas domiciliarias, propuestas comunitarias y celebraciones religiosas, y culminará el sábado 24 con el retiro del grupo.

En ese marco, Estación Plus Crespo dialogó con el sacerdote Rubén Schmidt, párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, quien brindó precisiones sobre la organización, los barrios que serán visitados y las expectativas en torno a esta iniciativa.

Barrios, horarios y modalidad de la misión

Según explicó el sacerdote, el grupo misionero está integrado por personas de distintas edades y realidades: familias con niños, jóvenes y adultos. Si bien no siempre concurrirán a los hogares en grupos familiares completos, la misión estará conformada por laicos de diferentes perfiles que se irán organizando para las visitas.

En cuanto a los sectores que recorrerán, el primer foco estará puesto en el área de Barrio San Cayetano, que incluye calle Florentina Gómez Miranda y el complejo de Viviendas del barrio. De acuerdo con el desarrollo de las actividades, el tiempo disponible y las condiciones climáticas, está previsto que también se alcancen sectores de los barrios Guadalupe y Azul.

Las visitas domiciliarias se realizarán principalmente por la mañana, aproximadamente desde las 9 hasta el mediodía. Durante la tarde, las actividades estarán más concentradas, ya sea en la parroquia o en espacios públicos como el Parque Evita. En algunos casos puntuales, pequeños grupos podrían continuar con visitas por la tarde, aunque no de manera masiva.

Cada jornada finalizará con la celebración de la Santa Misa, prevista para las 20 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Además, el viernes 23, luego de la misa, se llevará a cabo un fogón comunitario frente al templo, como cierre fraterno de la misión.

Alojamiento y apoyo institucional

El padre Schmidt indicó que los misioneros se alojarán en la Escuela Nº 105 y en la Escuela Integral Nº 11, instituciones a las que agradeció especialmente por la disponibilidad. Las comidas —almuerzo y cena— se realizarán en la cocina del salón parroquial, que funcionará como centro de alimentación del grupo.

Asimismo, destacó el acompañamiento de numerosas instituciones y personas particulares que colaboraron con donaciones de mercadería, alimentos y otros aportes. Entre ellas, mencionó al municipio, que podría facilitar un escenario para el encuentro del viernes si el clima lo permite, a empresas que realizaron donaciones para el menú de los misioneros y al Club Sarmiento, que brindará sus instalaciones para el uso de duchas y sanitarios.

Schmidt subrayó que el Movimiento Apostólico de Schoenstatt realiza cada año una misión similar en distintas parroquias. El año pasado la experiencia se desarrolló en la ciudad de Diamante y, en esta oportunidad, el grupo eligió Crespo como destino.

Acompañamiento sacerdotal y expectativas

Si bien el párroco se encuentra a cargo de la parroquia, confirmó que dos sacerdotes acompañarán al grupo misionero durante su estadía en la ciudad. Esto permitirá, entre otras cosas, atender solicitudes de bendiciones en los hogares y acompañar a las familias que lo requieran.

En relación con las expectativas, el sacerdote expresó que se aguarda una buena recepción por parte de la comunidad y destacó el valor del testimonio de los misioneros, que son laicos y familias que dedican una semana completa a anunciar el Evangelio. En ese sentido, invitó a los vecinos a recibirlos con apertura y a valorar la misión como una oportunidad para fortalecer la fe y la vida comunitaria.