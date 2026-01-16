Plus en Vivo

Detienen a un hombre tras agredir a su pareja y la hija de 2 años

La Policía tuvo que ingresar forzosamente al domicilio. La denuncia reza que el sujeto arrojó al suelo tanto a la mujer como a la pequeña niña, en medio de otras acciones violentas.

Policiales/Judiciales16 de enero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
20260116_211607

En la mañana de este viernes, personal del Comando Radioeléctrico de Concepción del Uruguay, procedió a la aprehensión de un hombre de 36 años, en un complejo de departamentos de calle Santa María de Oro.

El procedimiento se originó alrededor de las 11:00, cuando los uniformados acudieron al lugar y escucharon gritos de auxilio provenientes del interior de una de las viviendas.

Ante la presencia policial, el hombre se negó rotundamente a abrir la puerta, lo que obligó a los efectivos a realizar un ingreso de emergencia, para salvaguardar la integridad de las víctimas que se encontraban en una situación de riesgo inminente.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que una vez en el interior, los funcionarios lograron reducir al agresor.

En el lugar se encontraba una joven de 24 años junto a su hija de tan solo 2 años. Según el testimonio de la mujer, el hombre la habría tomado fuertemente del cuello tras una discusión, profiriéndole amenazas. En medio del violento episodio, el sujeto arrojó al suelo tanto a la mujer como a la pequeña niña, provocándoles diversas contusiones.

La mujer y la menor fueron trasladadas de inmediato a la Comisaría de Minoridad para radicar la denuncia correspondiente y recibir asistencia. El médico policial de turno constató que ambas presentaban lesiones de carácter leve producto de los golpes recibidos.

Por disposición de la Fiscalía Auxiliar en turno, el hombre de 36 años fue trasladado a la sección Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó alojado y supeditado a una causa por violencia de género en flagrancia.

La Jefatura Departamental Uruguay resaltó la vital importancia de la intervención ciudadana y policial ante situaciones de violencia. "Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que esté pasando por una situación similar, no te quedes en silencio", recomendaron.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
md

Fallo federal inédito por estafa bancaria digital

Policiales/Judiciales17 de enero de 2026

El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay responsabilizó a una entidad bancaria, por no haber adoptado medidas suficientes para detectar el ardid: movimientos inusuales, superficiales validaciones y transferencias hacia cuentas no habituales. Los detalles de una sentencia que marcaría un nuevo horizonte para los damnificados.

Más visto hoy en Estación Plus
Schneider Fabio

La visión de un tambero entrerriano sobre el presente y futuro de la lechería

Estación Plus Crespo
Crespo16 de enero de 2026

Con un clima que acompaña y niveles de producción sostenidos, los productores lecheros atraviesan un escenario de precios ajustados y rentabilidad limitada. Un productor de la zona analizó la situación actual del tambo, el rol de la industria, el precio que recibe el productor y las perspectivas en un mercado sin restricciones para la exportación.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo