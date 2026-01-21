El proceso de actualización en el sistema simplificado incluye nuevos valores y sanciones. Un especialista detalla las pautas para cumplir con la obligación fiscal
Alerta en Chubut: se reactivaron los incendios forestales por los vientos y las altas temperaturas
Las condiciones climáticas adversas favorecen la propagación de las llamas que ya estaban activas y la iniciación de nuevos focos ígneos.Nacionales21 de enero de 2026
Las altas temperaturas combinadas con las fuertes ráfagas de vientos provocaron en las últimas horas el recrudecimiento de los incendios forestales en Chubut.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, esta situación agravó la situación en el sur argentino y provocó que las autoridades provinciales y los equipos de bomberos refuercen las tareas de combate en varias zonas rurales y forestales.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para diferentes sectores de Chubut, por lo que las condiciones climáticas adversas favorecen la propagación de las llamas que ya estaban activas y la iniciación de nuevos focos ígneos.
Brigadistas, aviones hidrantes y bomberos voluntarios trabajaban de manera coordinada para contener los frentes de incendio, mientras se evalúa la necesidad de solicitar apoyo a provincias vecinas o a la Nación para reforzar los operativos en sectores más complejos.
La reactivación de las llamas generó que se intensifiquen las medidas de prevención y las advertencias en comunidades rurales y en áreas boscosas.
En ese sentido, se recomendó a la población extremar los cuidados y evitar cualquier acción que pueda generar nuevos focos, como uso de fuego al aire libre o chispas provenientes de maquinarias.
Asimismo, se realiza un seguimiento constante de los cambios meteorológicos para ajustar los operativos de combate y prevención.
Impactante testimonio de los destrozos en Comodoro Rivadavia, por el desplazamiento del Cerro Hermitte
Un evento geológico desató la emergencia. Cuantiosos daños materiales y evacuaciones, ante la agigantada incertidumbre de quizás nunca más poder volver a lo que supo ser el hogar. Marcelo Schesterfeld describió a Estación Plus los alcances del fenómeno natural.
¿Bajaron los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles?
Aunque este jueves entrará en vigencia la eliminación de aranceles a la importación de celulares, los precios en el mercado local no sufrirán grandes modificaciones y seguirán siendo considerablemente más altos que en el exterior.
En Argentina, 2 de cada 3 alumnos usan Inteligencia Artificial para hacer la tareaNacionales20 de enero de 2026
El informe afirma que la IA ya está instalada en la vida cotidiana de los estudiantes. También advierten su implementación en docentes.
Nuevo esquema de subsidios energéticos: quiénes no podrán acceder al beneficioNacionales20 de enero de 2026
La administración dispuso que todas las personas beneficiarias pasen a un registro centralizado, donde deberán completar una declaración jurada para mantener el apoyo estatal en electricidad y gas
El costo de la construcción subió 1,4% en diciembre: cuánto aumentaron los ítems en el añoNacionales20 de enero de 2026
El indicador cerró el año con un aumento del 22,9%, según el INDEC.
Grave accidente laboral en Viale: cuatro operarios de Crespo cayeron desde el techo de un galpón, uno está gravePoliciales/Judiciales19 de enero de 2026
Un grave accidente laboral se registró en Viale, donde cuatro operarios resultaron lesionados al caer desde un techo mientras realizaban tareas de instalación de paneles solares. Los operarios son de Crespo, cayeron desde más de 10 metros de altura.
Corte en el suministro eléctrico afectó a varios barrios de Crespo
El inconveniente se registró alrededor de las 11:00 de la mañana de este miércoles 21 de enero, cuando un desperfecto en un distribuidor provocó la restricción del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad. Zonas afectadas.
Protagonizó dos sustracciones y dañó el patrullero al ser detenido
Un comerciante y un peatón activaron la intervención policial, coincidiendo los casos en un mismo sospechoso. El delincuente portaba un elemento corto-punzante. Violenta reacción dentro del móvil policial.
Ramírez: Amenazó con arma blanca a su pareja y fue detenido
La policía acudió hasta la vivienda en la que se suscitaban los incidentes, tras el pedido de auxilio de la víctima.