Joel Gassmann: "Estoy cómodo, estoy en un equipo que me hace sentir parte, me escuchan, puedo opinar, exigir"

Lo afirmó Joel Gassmann, recientemente confirmado en Scudería Philagro JT para continuar en TN Clase 3. Iniciará su séptima temporada en la formación

Deportes21 de enero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Joel-Gassmann

La reciente confirmación que mantiene el vínculo entre Joel Gassmann y la Scudería Philagro JT extiende un año más esta unión que comenzó en el Campeonato 2020, desde entonces inalterable, generándose un factor poco común en los proyectos deportivos acerca de la permanencia, en tiempo extendido, de un piloto dentro de un equipo.

Desde aquel momento, un total de 68 competencias disputó el piloto entrerriano a bordo de un Chevrolet Cruze, ganando cinco pruebas finales. “Estoy cómodo, estoy en un equipo que me hace sentir parte, me escuchan, puedo opinar, exigir, y desde el primer día me hicieron sentir parte. Todo el equipo forma parte de un círculo íntimo del cual soy parte del primer día”, expresó quien se mantiene entre los diez mejores del Campeonato de TN Clase 3 desde hace cuatro años.

“Me siento escuchado, me permiten competir a primer nivel. El automovilismo es un hobby para mí y por eso no quiero ir a padecer cada carrera, quiero pasarla bien, divertirme y ser competitivo. Todo eso lo encontré en el equipo de Jerónimo Teti, que encima, además de ser una excelente persona tanto el cómo su familia, formó literalmente un equipazo. Esa es la frutilla del postre”, reconoció el piloto entrerriano.

TN Apat

Wiliezko silvina 2026

Silvina Wiliezko fue tercera en el Triatlón Internacional de La Paz

Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo
Deportes21 de enero de 2026

La atleta crespense subió al podio en la modalidad sprint, dentro de la categoría Mujeres Sprint D (49 a 59 años), en la 41ª edición de la competencia que reunió a cerca de mil participantes de alto nivel de Argentina y países limítrofes.

