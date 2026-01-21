Joel Gassmann: "Estoy cómodo, estoy en un equipo que me hace sentir parte, me escuchan, puedo opinar, exigir"

La reciente confirmación que mantiene el vínculo entre Joel Gassmann y la Scudería Philagro JT extiende un año más esta unión que comenzó en el Campeonato 2020, desde entonces inalterable, generándose un factor poco común en los proyectos deportivos acerca de la permanencia, en tiempo extendido, de un piloto dentro de un equipo.

Desde aquel momento, un total de 68 competencias disputó el piloto entrerriano a bordo de un Chevrolet Cruze, ganando cinco pruebas finales. “Estoy cómodo, estoy en un equipo que me hace sentir parte, me escuchan, puedo opinar, exigir, y desde el primer día me hicieron sentir parte. Todo el equipo forma parte de un círculo íntimo del cual soy parte del primer día”, expresó quien se mantiene entre los diez mejores del Campeonato de TN Clase 3 desde hace cuatro años.

“Me siento escuchado, me permiten competir a primer nivel. El automovilismo es un hobby para mí y por eso no quiero ir a padecer cada carrera, quiero pasarla bien, divertirme y ser competitivo. Todo eso lo encontré en el equipo de Jerónimo Teti, que encima, además de ser una excelente persona tanto el cómo su familia, formó literalmente un equipazo. Esa es la frutilla del postre”, reconoció el piloto entrerriano.

