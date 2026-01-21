Joel Gassmann: "Estoy cómodo, estoy en un equipo que me hace sentir parte, me escuchan, puedo opinar, exigir"

Copa Entre Ríos: programación de la sexta fecha
La fase de grupos del certamen provincial llega a su fin este fin de semana. Sarmiento será local, mientras que Cultural y Unión jugarán fuera de casa.
Lo afirmó Joel Gassmann, recientemente confirmado en Scudería Philagro JT para continuar en TN Clase 3. Iniciará su séptima temporada en la formaciónDeportes21 de enero de 2026Estación Plus Crespo
La reciente confirmación que mantiene el vínculo entre Joel Gassmann y la Scudería Philagro JT extiende un año más esta unión que comenzó en el Campeonato 2020, desde entonces inalterable, generándose un factor poco común en los proyectos deportivos acerca de la permanencia, en tiempo extendido, de un piloto dentro de un equipo.
Desde aquel momento, un total de 68 competencias disputó el piloto entrerriano a bordo de un Chevrolet Cruze, ganando cinco pruebas finales. “Estoy cómodo, estoy en un equipo que me hace sentir parte, me escuchan, puedo opinar, exigir, y desde el primer día me hicieron sentir parte. Todo el equipo forma parte de un círculo íntimo del cual soy parte del primer día”, expresó quien se mantiene entre los diez mejores del Campeonato de TN Clase 3 desde hace cuatro años.
“Me siento escuchado, me permiten competir a primer nivel. El automovilismo es un hobby para mí y por eso no quiero ir a padecer cada carrera, quiero pasarla bien, divertirme y ser competitivo. Todo eso lo encontré en el equipo de Jerónimo Teti, que encima, además de ser una excelente persona tanto el cómo su familia, formó literalmente un equipazo. Esa es la frutilla del postre”, reconoció el piloto entrerriano.
TN Apat
La fase de grupos del certamen provincial llega a su fin este fin de semana. Sarmiento será local, mientras que Cultural y Unión jugarán fuera de casa.
Este miércoles 21 de enero, en la ciudad de María Grande y en la sede de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, se llevó a cabo la primera reunión del año correspondiente a las categorías mayores. Formatos, equipos participantes y forma de definición.
El piloto de Paraná Mariano Werner eligió el número que llevará su Ford Mustang en el Turismo Carretera. En 2026 buscará reivindicarse.
La atleta crespense subió al podio en la modalidad sprint, dentro de la categoría Mujeres Sprint D (49 a 59 años), en la 41ª edición de la competencia que reunió a cerca de mil participantes de alto nivel de Argentina y países limítrofes.
Este jueves se pondrá en marcha una nueva edición del campeonato local.
“Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos”, afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni
Comisaría Crespo logró la captura encomendada por la justicia. El ciudadano corre serio riesgo de perder su libertad.
Durante el receso de verano, el colegio Sagrado Corazón de Crespo lleva adelante un amplio plan de obras y tareas de mantenimiento con el objetivo de dejar en condiciones el edificio para el inicio del ciclo lectivo 2026.
Más del 60 por ciento de las rutas nacionales está en estado regular o directamente malo, con “alto riesgo de siniestralidad vial” y subas en las tasas de mortalidad.
Se vió involucrado un automovilista de Crespo. Bomberos voluntarios trabajaron durante varias horas por una pérdida importante de combustible.