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La CGT confirmó la movilización el miércoles al Congreso, pero sin paro general

La Central obrera volverá a las calles, aunque no concretará un paro de actividades.
Nacionales07 de febrero de 2026


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La CGT se movilizará el próximo miércoles ante el Congreso cuando comience el debate por la Refoma Laboral. Así lo resolvió el Consejo Directivo del gremio, que desestimó las propuestas de realizar paros generales de hasta 48 horas.

Jorge Sola, uno de los triunviros de la CGT, destacó el rechazo al proyecto de reforma laboral. "El Gobierno ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores".

Enumeró que la central planteó sus objeciones ante "más de 16 gobernadores y 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes", además de representantes de las pymes.

El dirigente agregó que el proyecto presenta "un sesgo ideológico, que atasca y cercena los derechos individuales de los trabajadores, los derechos colectivos de sus asociaciones gremiales" y advirtió sobre la "fuerte transferencia de riqueza por parte del sector trabajador hacia el sector empleador", consignó Cadena3.

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