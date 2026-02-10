Plus en Vivo

José Luis Martinelli: el crespense que construyó su vida en Santa Cruz, fue intendente de Las Heras y mantiene intacto el vínculo con su ciudad natal

Médico de profesión y exintendente de la localidad santacruceña de Las Heras durante dos períodos consecutivos, visitó los estudios de Estación Plus Crespo, donde repasó su historia personal, su trayectoria profesional y su experiencia política en el sur del país.

José Luis Un medico crespense que se radicó en Santa Cruz y fue dos veces intendente de esa localidad, importante zona petrolera del sur argentino. Conocé la historia de quien fue un actor clave para que en Crespo se construya la rotonda de rutas 12 y 131.

Médico de profesión y exintendente de Las Heras (Santa Cruz), José Luis Martinelli fue uno de los primeros dirigentes del radicalismo en acompañar políticamente a Néstor Kirchner, decisión que lo convirtió en el denominado “primer radical K”. Durante su gestión y a partir de contactos a nivel nacional, cumplió un rol clave para destrabar la obra de la rotonda en el cruce de las rutas 12, 131 y 32 en Crespo, una intervención vial histórica que puso fin al denominado “cruce de la muerte” y marcó un antes y un después en materia de seguridad.

Un hijo de Crespo que fue intendente en la Patagonia: el recorrido de José Luis Martinelli

