José Luis Martinelli: el crespense que construyó su vida en Santa Cruz, fue intendente de Las Heras y mantiene intacto el vínculo con su ciudad natal

Intendente Cerutti, avanzó en gestiones por los terrenos del Ejército de Crespo Estación Plus Crespo Estación Plus TV 22 de noviembre de 2024 El intendente de Crespo, junto a funcionarios del gobierno entrerriano, mantuvieron un encuentro en la Agencia de Administración de Bienes del Estado, en Buenos Aires.

Solicitan adhesión al programa “Noviembre Azul” de prevención y tratamiento del cáncer de próstata Estación Plus Crespo Estación Plus TV 02 de octubre de 2024 El pastor Bernardo Spretz (Iglesia Evangélica del Rio de la Plata) y Arnoldo Weiss (integrante del grupo RH Positivos) explican el pedido para que Crespo adhiera a la Ley Provincial 10.965, que establece el Programa "Entre Ríos Azul", con el objeto de promover campañas de concienciación y sensibilización sobre la prevención y tratamiento del cáncer de próstata a desarrollarse durante el mes de noviembre de cada año.

Crespo contará con un “Centro Comercial a Cielo Abierto” Estación Plus Crespo Estación Plus TV 18 de septiembre de 2024 El impulsor de la iniciativa, Cont. Fernando Huck, explicó a FM Estación Plus Crespo que desde octubre 2024 estará habilitado. Aseguró que: “Crespo contará con un atractivo importante, para favorecer al turismo y al comercio”.

Hugo Myszakowski, el hombre cuyo destino estuvo siempre atado a los rieles Estación Plus Crespo Estación Plus TV 30 de agosto de 2024 El 30 de agosto es una fecha especial en la historia de Argentina, ya que se celebra el "Día del Ferrocarril" en conmemoración a la inauguración de la primera línea ferroviaria del país en 1857. Hugo Myszakowski, un hombre cuyo destino estuvo siempre atado a los rieles, dio testimonio de sus recuerdos y vivencias ferroviarias.

El principio del fin: Entrevista a Artemio y Miguel Waigel del año 2009. VIDEO Estación Plus Crespo Estación Plus TV 29 de agosto de 2024 Agosto de 2024, a 15 años de un momento crucial en la historia de la empresa Waigel, una de las firmas más reconocidas de la región. Aunque los problemas financieros comenzaron en 2008, fue en agosto de 2009 cuando la empresa tomó la decisión de acudir a la justicia para solicitar el concurso preventivo de acreedores, el primer paso que marcó el principio del fin para la compañía.