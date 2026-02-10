José Luis Martinelli: el crespense que construyó su vida en Santa Cruz, fue intendente de Las Heras y mantiene intacto el vínculo con su ciudad natal

Intendente Cerutti, avanzó en gestiones por los terrenos del Ejército de Crespo
El intendente de Crespo, junto a funcionarios del gobierno entrerriano, mantuvieron un encuentro en la Agencia de Administración de Bienes del Estado, en Buenos Aires.
Médico de profesión y exintendente de la localidad santacruceña de Las Heras durante dos períodos consecutivos, visitó los estudios de Estación Plus Crespo, donde repasó su historia personal, su trayectoria profesional y su experiencia política en el sur del país.Estación Plus TV10 de febrero de 2026Estación Plus Crespo
Médico de profesión y exintendente de Las Heras (Santa Cruz), José Luis Martinelli fue uno de los primeros dirigentes del radicalismo en acompañar políticamente a Néstor Kirchner, decisión que lo convirtió en el denominado “primer radical K”. Durante su gestión y a partir de contactos a nivel nacional, cumplió un rol clave para destrabar la obra de la rotonda en el cruce de las rutas 12, 131 y 32 en Crespo, una intervención vial histórica que puso fin al denominado “cruce de la muerte” y marcó un antes y un después en materia de seguridad.
El pastor Bernardo Spretz (Iglesia Evangélica del Rio de la Plata) y Arnoldo Weiss (integrante del grupo RH Positivos) explican el pedido para que Crespo adhiera a la Ley Provincial 10.965, que establece el Programa "Entre Ríos Azul", con el objeto de promover campañas de concienciación y sensibilización sobre la prevención y tratamiento del cáncer de próstata a desarrollarse durante el mes de noviembre de cada año.
El impulsor de la iniciativa, Cont. Fernando Huck, explicó a FM Estación Plus Crespo que desde octubre 2024 estará habilitado. Aseguró que: “Crespo contará con un atractivo importante, para favorecer al turismo y al comercio”.
El 30 de agosto es una fecha especial en la historia de Argentina, ya que se celebra el "Día del Ferrocarril" en conmemoración a la inauguración de la primera línea ferroviaria del país en 1857. Hugo Myszakowski, un hombre cuyo destino estuvo siempre atado a los rieles, dio testimonio de sus recuerdos y vivencias ferroviarias.
Agosto de 2024, a 15 años de un momento crucial en la historia de la empresa Waigel, una de las firmas más reconocidas de la región. Aunque los problemas financieros comenzaron en 2008, fue en agosto de 2009 cuando la empresa tomó la decisión de acudir a la justicia para solicitar el concurso preventivo de acreedores, el primer paso que marcó el principio del fin para la compañía.
¿Conocías estas expresiones? Están de moda en el universo joven y son utilizadas frecuentemente por ellos. La profesora de Literatura y Lengua, Nancy Eichhorn, brindó a FM Estación Plus Crespo un panorama de las palabras de moda que cada vez utilizan más los jóvenes, y como es tratado el tema en ámbitos educativos. También hablo de la educación en general, la inteligencia artificial, los intereses de los estudiantes, entre otros temas abordados.
Participarán 13 establecimientos gastronómicos de la ciudad. El domingo 15 y lunes 16 de febrero, regirán promociones especiales, tanto para degustar en mesa en los locales como así también para los pedidos por delivery.
Un auto y una moto impactaron sobre Ruta Nacional 12, en un tramo que va desde la rotonda hacia Ramírez.
El hecho se produjo en la localidad cordobesa de Jesús María.
Habían sido contactados a través de las redes sociales y luego “trasladados por el empleador, quien los indujo a un sistema de endeudamiento”. Vivían en una casilla de madera y trabajaban "hasta 12 horas diarias, de lunes a sábado”.
El funcionario recibió curaciones en pierna y brazo, después de trenzarse en lucha con un joven con antecedentes delictivos. Terminó preso en Alcaidía.