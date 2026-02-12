El Gobierno aprobó en Diputados la baja de la imputabilidad a 14 años

La Bancaria cerró un gran acuerdo salarial
Trabajadores de bancos privados y públicos, percibirán un aumento equivalente al índice de precios al consumidor (IPC) más reciente. ¿Cuánto cobrarán?
El proyecto tuvo 149 votos a favor y 100 en contra, generándose la Media sanción. Ahora la iniciativa pasa al Senado.Nacionales12 de febrero de 2026
El texto impulsado por el oficialismo establece la imputabilidad penal a partir de los 14 años para delitos graves y redefine el esquema de sanciones, incorporando un sistema que combina penas y medidas socioeducativas. La propuesta generó un extenso intercambio en el recinto, con posturas divergentes entre los bloques respecto del alcance de la reforma, el enfoque del sistema de responsabilidad penal adolescente y la naturaleza de las penas previstas.
Con la aprobación en la Cámara baja, el proyecto será girado al Senado, donde el oficialismo buscará consolidar su avance legislativo en un tema que despierta fuerte discusión política y social, consignó Cadena3.
En el cierre del debate, el diputado cordobés Gabriel Bornoroni, del bloque libertario, defendió la iniciativa y subrayó el rol del Estado frente a los delitos graves. “Tenemos el compromiso de que el Estado deje de fallar, tome riendas en el asunto y resuelva los problemas de los argentinos. Cuando hay un delito grave, hay consecuencias graves. Y el Estado tiene que estar ahí”, expresó.
La votación reflejó un escenario de apoyos y resistencias cruzadas, en una discusión que continuará en la Cámara alta, donde se anticipa un nuevo capítulo de un debate sensible dentro de la política criminal y el sistema judicial juvenil.
Ahora, la Cámara de Diputados tiene previsto ratificar el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmado el 17 de enero pasado. Si se avanza con la media sanción, ambos proyectos deberán atravesar el filtro del Senado antes de convertirse en ley.
Trabajadores de bancos privados y públicos, percibirán un aumento equivalente al índice de precios al consumidor (IPC) más reciente. ¿Cuánto cobrarán?
La Resolución General 5824/2026 fue publicada en el Boletín Oficial y actualiza el sistema de facturación. Incorpora la liquidación electrónica mensual, limita excepciones y establece nuevas reglas para identificar consumidores finales y puntos de venta.
El organismo también dispuso la baja de Idefarma como establecimiento habilitado y promovió un sumario contra Glam Distribuciones tras detectar incumplimientos en la normativa vigente.
La suma ascendía a 8 millones de pesos mensuales. La historia del caso.
El dato lo difundió el INDEC.
Contra la opinión mayoritaria de técnicos y especialistas, el oficialismo se predispone a sancionar el nuevo régimen penal juvenil este jueves en sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados de la Nación. “¿De dónde sale esta barbaridad? Marketinero y falso”, advirtió Myriam Bregman.
Autoridades dieron detalles del procedimiento que contextualiza a la retención de motos y otros rodados. Reacciones, multas y cómo es que las unidades vuelven a la circulación pública.
La intervención fue destacada por el alcance de prestación que implica desde un efector público de salud. "Constituyó una instancia de formación para el equipo", afirmaron desde el San Roque. Resultó exitosa y la paciente encara su recuperación.
Habiendo concretado el esclarecimiento material y de autoría, la policía ahondó en reunir elementos que permitirán en sede judicial reconstruir el ardid y determinar fehacientemente responsabilidades de participación.