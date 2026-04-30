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Crimen escolar en San Cristóbal: Gino vuelve a clases y hay marcha para pedir justicia

El adolescente, al tener 15 años, no podrá ser juzgado debido a que todavía está vigente la antigua ley penal juvenil.
Nacionales30 de abril de 2026

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El adolescente Gino C. acusado por el crimen de Ian Cabrera en la Escuela Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal, regresa a clases de manera virtual, mientras que familiares de la víctima realizan hoy una marcha para continuar con el pedido de justicia.

Fuentes periodísticas le confirmaron que próximamente el adolescente, de 15 años, declarado inimputable por el asesinato, volverá a estudiar, pero esta vez de manera virtual. Hasta el momento se desconoce si para ese entonces seguirá en un instituto de menores o ya estará en su vivienda.

A la par de que se conoció este noticia, familiares, amigos y vecinos de la víctima realizan este jueves a las 21.00hs una marcha desde el cruce de las calles Caseros y Alvear hasta el Colegio Nacional.

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“Marchamos en pedido de justicia por Ian. Unidos somos más grandes”, expresa el flyer difundido.__IP__

Acerca del retorno de las clases en la escuela donde sucedió el hecho, se destacó que todavía no volvió a su normalidad ya que continúan realizándose jornadas de convivencia y actividades.

Sobre la situación del acusado, debido a que hasta septiembre de este año no queda vigente le nueva ley penal juvenil, Gino es considerado no punible por su edad, motivo por el cual no podrá ser juzgado.

AgenciaNA 

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