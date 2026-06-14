Cuantioso robo en vivienda de Colonia Merou

Las pericias de Policía Científica podrían resultar claves, para encaminar la hipótesis que conduzca al esclarecimiento de un hecho delictivo ocurrido en una vivienda de Colonia Merou. La fuerza de seguridad tiene una amplia ventana de tiempo para reconstruir, habida cuenta que el domicilio permaneció sin moradores durante casi 4 días.

Supo Estación Plus Crespo que el damnificado es un camionero, quien precisamente por su actividad laboral había emprendido viaje en la mañana del miércoles último, regresando a su casa poco después del mediodía de este sábado. Roturas en una abertura le hicieron presumir el hecho acaecido. El ilícito se centró en la sustracción de un arma de fuego -escopeta calibre .14-, y una importante suma de dinero en efectivo que guardaba.

Comisaría Seguí conjuntamente con la División Robos y Hurtos, trabajan bajo los lineamientos de la Fiscalía en turno, en la recopilación de información que posibilite individualizar al/los autor/es.