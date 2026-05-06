Comenzó el triduo preparatorio para la fiesta de la Virgen de Luján en Barrio Azul

Las actividades litúrgicas incluyen el rezo del Santo Rosario y la celebración de la misa cada tarde, mientras que el día de la fiesta se realizará además una procesión por las calles aledañas.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, presbítero Rubén Schmidt, confirmó el inicio de las celebraciones y destacó la relevancia de este tiempo dentro del calendario religioso: “El triduo preparatorio para la fiesta de la Virgen de Luján, que es el viernes 8, comenzó ya este martes. Aquí en la ciudad tenemos un salón bajo su advocación, que estará celebrando su fiesta patronal”, señaló.

El sacerdote explicó que durante estos días previos, las actividades se desarrollan con el rosario a las 17:30 y la misa a las 18:00. En tanto, el 8 de mayo, jornada central, ambas celebraciones se trasladarán una hora más tarde: el rosario a las 18:30 y la misa a las 19:00, culminando con una procesión por el barrio. “La imagen de la Virgen sale al encuentro de sus hijos, recorriendo las calles para bendecir a las familias y acercarse a la comunidad”, expresó.

Schmidt subrayó además el significado especial del mes de mayo dentro de la tradición católica, al considerarlo un tiempo dedicado a la Virgen María. “Es un mes con muchas celebraciones marianas. En distintas partes del mundo se vive con intensidad, y aquí también tenemos varias festividades”, indicó.

En ese marco, recordó que el calendario continuará el 13 de mayo con la conmemoración de la Virgen de Fátima en Puiggari —cuya fiesta central será el 17—, y el 24 con María Auxiliadora en el barrio San Lorenzo. Asimismo, anticipó que el obispo realizará visitas pastorales a distintas capillas y aldeas durante el mes.

Por otra parte, el párroco mencionó que las obras que se llevan adelante en el sector posterior del templo parroquial se encuentran momentáneamente demoradas debido a las condiciones climáticas. “Las lluvias han impedido avanzar con normalidad, pero los trabajos continuarán cuando el clima lo permita”, aclaró.

Finalmente, el sacerdote extendió una invitación abierta a toda la comunidad: “Invitamos a todos a participar de las celebraciones, especialmente el 8 de mayo, para compartir este momento de fe y encuentro en torno a la Virgen de Luján”.