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Murió Martín Kloster, segunda víctima de la explosión en Villaguay

Martín Kloster murió a consecuencia de las heridas que sufrió en el accidente letal en el resto bar El Patio a fines de marzo. Es la segunda víctima fatal y ahora queda un sobreviviente que lucha por su vida.
Policiales/Judiciales14 de mayo de 2026


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Se confirmó este jueves el fallecimiento de Martín Kloster, uno de los trabajadores heridos en la explosión e incendio en el resto bar El Patio de Villaguay el 27 de marzo y que peleaba desde entonces por su vida. Se suma como segunda víctima fatal de aquel trágico accidente, luego del deceso de Lucía Karg.

La noticia fue comunicada por su familia y que generó una profunda conmoción en la comunidad. Durante los últimos días, el estado de salud de Martín se había agravado considerablemente. Familiares, amigos y vecinos mantenían una intensa cadena de oración y también habían solicitado dadores de sangre debido al delicado cuadro que atravesaba.

La noticia de su fallecimiento causó un gran pesar entre quienes siguieron de cerca su evolución y acompañaron a la familia en este difícil momento, registró Delco Noticias.

Desde distintos sectores de la comunidad comenzaron a expresarse mensajes de acompañamiento, respeto y condolencias para sus seres queridos.

Sigue peleando por su vida el tercer lesionado de mayor gravedad en aquel siniestro, Nicolás.

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