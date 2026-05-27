Cayó la venta de combustibles por tercer mes consecutivo

Según un informe, abril fue el tercer mes consecutivo con una baja en la venta al público de combustibles en lo que va de 2026.

En el informe realizado por Surtidores, se comercializaron 1.333.298 m³, frente a 1.365.814 m³ del mismo mes de 2025, lo que significó un descenso del 2,38 por ciento interanual.

¿Qué dice el informe de Surtidores?

“Tercer mes consecutivo del 2026 en el que se percibe una caída de la venta de combustibles al público interanual”, comienza diciendo el escrito de Surtidores sobre el análisis que realizó en base a la caída de las ventas de combustibles en el país.

Al respecto, detalla que “se comercializaron 1.333.298 m³, frente a 1.365.814 m³ del mismo mes de 2025, lo que significó un descenso del 2,38 por ciento interanual”. Y, a su vez, “en relación con el mes anterior, la demanda también percibió una baja del 1,98 por ciento, teniendo en cuenta que marzo tiene 31 días y abril 30”.

¿Qué dice Surtidores sobre los combustibles Premium?

Marca que “aunque más moderada, la tendencia de crecimiento en el consumo de combustibles Premium continúa” y detalla que la nafta lo hace al 0,76% interanual, mientras que el gasoil Grado 3, a 5,85%.

Por otro lado, indica que “la demanda de nafta súper bajó 1,63%, mientras que el diésel Grado 2 lo hizo en un 9,96%, tendencia que se repite un nuevo mes, pero con descensos más pronunciados”.

¿Cuál es el ranking de venta en metros cúbicos por provincias que más vendieron en abril de 2026?

Entre las que más ventas de combustibles tuvieron en el cuarto mes del año se encuentran:

Buenos Aires

468.312 m³.

Córdoba

141.750 m³.

Santa Fe

106.571 m³.

CABA

86.577 m³.

Por otro lado, en relación a las empresas, los números muestran que la petrolera de bandera lideró las ventas en abril de 2026. El ranking.

YPF

746.648 m³.

Shell

294.978 m³.

AXION Energy__IP__

159.011 m³.

PUMA Energy

72.413 m³.

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