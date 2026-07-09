ARCA: cuánto se debe pagar del monotributo en julio 2026 y cuáles son los nuevos topes

Aunque los valores definitivos todavía dependen del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, las proyecciones privadas ya permiten calcular los nuevos importes. De esta manera, millones de monotributistas pueden conocer cuál sería el monto mensual y los topes previstos para permanecer dentro del sistema.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicará durante julio una nueva actualización del monotributo. El mecanismo se encuentra previsto por ley y toma como referencia la inflación acumulada durante el primer semestre del año. Para completar el cálculo todavía falta conocer el IPC de junio, que el Indec difundirá el 14 de julio de 2026 . De acuerdo con las estimaciones de distintas consultoras, ese indicador rondaría el 1,9% , lo que llevaría el ajuste semestral a aproximadamente 14,3% .

Estas cifras son estimativas y se encuentran sujetas a la confirmación oficial de ARCA una vez publicado el índice de inflación correspondiente a junio. Luego del anuncio también se informará desde qué fecha comenzarán a regir los nuevos valores. El ajuste alcanza tanto a quienes prestan servicios como a quienes comercializan bienes muebles.

Los nuevos topes estimados para el mes

Además del incremento de las cuotas, el organismo actualizará los límites máximos de facturación anual para cada categoría del régimen simplificado. Estos parámetros son fundamentales porque determinan la permanencia dentro del monotributo o la obligación de pasar al régimen general.

Con un aumento estimado del 14,3%, las escalas anuales quedarían en los siguientes valores:

Categoría A: $12 millones

Categoría B: $17,6 millones

Categoría C: $24,7 millones

Categoría H: $82,1 millones

Categoría J: $105,3 millones

Categoría K: $127 millones

El resto de las categorías también va a contar con incrementos proporcionales, aunque ARCA publicará el cuadro completo junto con la resolución oficial. La actualización semestral busca mantener los parámetros del régimen en línea con la evolución de los precios. De esa manera, quienes incrementaron su facturación por efecto de la inflación pueden conservar su categoría siempre que no superen los nuevos límites establecidos.

Una vez conocidos los valores definitivos, cada monotributista deberá revisar su situación fiscal para verificar si continúa dentro de la misma escala o si corresponde realizar una recategorización. Ese trámite se efectúa dos veces por año y toma como referencia la facturación de los últimos doce meses.

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