Javier Milei viaja a Tucumán: visita exprés, acto con gobernadores y presencia de Victoria Villarruel

En su intento por reflotar el vínculo con las provincias, el presidente Javier Milei y el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, descuentan la presencia de al menos 12 gobernadores aliados en la vigilia por el Día de la Independencia que celebrarán este miércoles en la provincia de Tucumán.

En Casa Rosada detectan un cambio en la relación con las provincias tras el desembarco del exministro del Interior en la Jefatura de Gabinete y aspiran a concretar un nuevo retrato que reeditará el de 2024, cuando el mandatario propuso la firma del Pacto de Mayo.

Incluso podría darse un contacto previo entre los representantes del Poder Ejecutivo y los gobernadores, como ocurrió en la antesala de la jura de Santilli que se celebró en el Salón Blanco de Casa Rosada y al que acudieron 13 de 24 mandatarios provinciales.

Se trata de uno de los objetivos que trazó el exlegislador del PRO, quien además se propuso imprimirle dinamismo a la gestión y modificar la agenda mediática, hasta entonces marcada por la polémica a raíz de la investigación abierta contra su antecesor, Manuel Adorni.

Desde el entorno de la Jefatura de Gabinete revelaron ante la Agencia Noticias Argentinas que no tienen prevista ninguna reunión ampliada en Casa Rosada por estos días, y que mantendrán la tarea habitual de las reuniones mano a mano.

Lo cierto es que la administración libertaria necesita de la colaboración de los aliados no solo para la sanción de la reforma electoral, clave en particular para la eliminación de las PASO, sino para el diagrama de los primeros acuerdos electorales rumbo a 2027.

No obstante, y pese al buen vínculo, desde La Libertad Avanza advierten que las negociaciones de las listas estarán sujetas a los apoyos que reciba el oficialismo a los proyectos legislativos que aspiran a sancionar en el Congreso.

"Los acuerdos y la reforma están ligados. Naturalmente son temas que van de la mano en muchos casos”, admitió un integrante de la mesa política.

“Impulsamos una reforma electoral que es importante. Los que no la quieren tratar, está bien, pero lógicamente vamos a tener una consideración distinta con los que quieran”, coincidió una voz del oficialismo.

Agencia NA