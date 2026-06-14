Un choque frontal en Ruta 12 se cobró dos vidas

Según el parte policial, por motivos que son objeto de pericias, colisionaron de manera frontal una Volkswagen Saveiro y una Peugeot Partner.

El primer vehículo era conducido por un joven de 23 años, identificado como Matías Andreotti, domiciliado en La Paz. En tanto la Peugeot era guiada por un hombre de 66 años, que fue identificado Héctor Manuel Orzusa, quien viajaba acompañado por una mujer de 64 años, Silvia Lucía Gardini, ambos domiciliados en Granadero Baigorria, Santa Fe.

A causa del siniestro vial, ambos conductores perdieron la vida, mientras que la acompañante del segundo rodado fue trasladada al hospital 9 de Julio para atención médica, con lesiones leves.

Los vehículos circulaba en orientación Sur a Norte, la Saveiro, y la Parnert de norte a sur. Se dio intervención a Bomberos Voluntarios y personal de la División Policía Científica, consignó diario Uno.