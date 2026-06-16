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Bajo movimiento turístico durante el finde XL en todo el país

Fue el feriado menos movido del año. A la falta de plata, se sumó el inicio del Mundial
Nacionales16 de junio de 2026


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De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el sexto fin de semana largo del año fue discreto, aunque no pasó desapercibido: 993.683 turistas se movilizaron por el país, generando un impacto económico directo de $216.649 millones. “Fue el feriado menos movido del año, en buena medida porque coincidió con el inicio del Mundial de Fútbol 2026”, indicaron desde la entidad.

Frente al mismo fin de semana largo del año pasado viajó un 37,7% más de gente. Eso se debió a que en 2025 hubo dos feriados seguidos, el del 17 de junio y el del 20 de junio, separados por sólo tres días. Sumados ambos, el número de viajeros en los feriados de junio 2025 fue muy superior (2,2 millones).

El gasto promedio diario por turista en el feriado en conmemoración de Güemes 2026 fue de $109.013, con una caída real del 3,5% frente a 2025, mientras que la estadía promedio también fue un 13% menor (2 días vs. 2,3). El gasto total, en tanto, fue de $ 216.649 millones, un 15,5% mayor en términos reales en comparación con el año pasado (considerando sólo el feriado del 17/6).

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