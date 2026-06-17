Fumó durante 50 años y le ganó una demanda a la tabacalera

En un fallo que puede marcar un precedente en los reclamos contra la industria tabacalera, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil condenó a Massalin Particulares a indemnizar a la familia de un hombre que padeció graves problemas cardíacos luego de haber fumado durante más de medio siglo.

Campañas publicitarias: éxito, modernidad y seducción

El caso fue iniciado por el ya fallecido fumador, quien comenzó a fumar a los 14 años, en 1962, y sostuvo que el hábito fue promovido por campañas publicitarias que asociaban el consumo de cigarrillos con una imagen de éxito, modernidad y seducción. Según relató, durante décadas consumió más de 20 cigarrillos diarios hasta que en noviembre de 2012 sufrió un síndrome coronario agudo e infarto de miocardio que obligó a una intervención de urgencia con colocación de tres stents.

La demanda había sido rechazada en primera instancia por prescripción. Sin embargo, la Cámara entendió que el plazo debía computarse desde el episodio cardíaco de 2012, cuando el daño quedó consolidado y el fumador pudo conocer la magnitud de las consecuencias sufridas.

Los jueces Lorena Maggio, Roberto Parrilli y Marcela Pérez Pardo consideraron acreditado que el tabaquismo tuvo una incidencia determinante en las patologías desarrolladas . Para llegar a esa conclusión se apoyaron en la pericia médica que estableció que el consumo prolongado de cigarrillos fue uno de los factores fundamentales en la aparición de la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Deber de información incumplido

La Cámara también destacó que la empresa incumplió durante años su deber de información hacia los consumidores. Según el fallo, las advertencias sanitarias incorporadas en los paquetes de cigarrillos resultaron insuficientes para informar adecuadamente sobre el carácter altamente adictivo de la nicotina y los riesgos concretos que implicaba el consumo sostenido de tabaco.

Uno de los aspectos centrales de la sentencia fue el análisis de la adicción. Los camaristas rechazaron el argumento de Massalin según el cual el fumador había asumido voluntariamente los riesgos de fumar. Por el contrario, señalaron que la dependencia a la nicotina disminuyó su libertad de decisión y que el consumo no podía ser considerado una conducta plenamente libre. Para ello valoraron los informes de especialistas que describieron la fuerte dependencia física y psicológica provocada por el tabaco.

Los magistrados reconocieron que el cuadro clínico del demandante tenía causas múltiples, ya que también aparecían antecedentes de sedentarismo, hipertensión y otros factores de riesgo. No obstante, concluyeron que el tabaquismo fue una de las causas fundamentales del deterioro de su salud y que la tabacalera no logró romper el nexo causal que la vinculaba con los daños reclamados.

La condena

El fumador falleció durante la tramitación del juicio y la acción fue continuada por su esposa y sus tres hijas. Al fijar la indemnización, la Cámara tuvo especialmente en cuenta las secuelas físicas y psicológicas derivadas del infarto, la pérdida de capacidad laboral y el deterioro de su calidad de vida.

Por incapacidad psicofísica sobreviniente, los jueces establecieron una indemnización de 15 millones de pesos. Además, reconocieron otros 3 millones de pesos para afrontar tratamiento psicoterapéutico destinado a abordar la adicción al tabaco y sus consecuencias.