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Primer detenido por un "Cuento del Tío" en San Salvador

Desde esa Jefatura Policial viajaron hasta Buenos Aires, tras las certeras pistas sobre el engaño que se alzó con los dólares de un vecino.
Policiales/Judiciales31 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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detenido estafa

Durante 3 años y 3 meses, la policía de San Salvador ha estado investigando un delito económico, en perjuicio de un ciudadano de esa localidad. Se confirmó a Estación Plus Crespo que en abril del 2023, tres sujetos formaron parte del ardid: llamaron por teléfono a una persona mayor, y haciéndose pasar por un familiar, le pidieron juntar los ahorros. Un conocido suyo pasaría a retirarlos.

Efectivamente, tres varones llegaron en un vehículo, llevándose una fuerte suma de dinero en moneda extranjera -dólares-. Poco después, la víctima tomó dimensión de que se trataba de una estafa.

El trabajo investigativo nunca se abandonó y la policía logró a lo largo del tiempo, reunir pruebas suficientes, elevadas a la Fiscalía de San Salvador.

En forma reciente, se arrestó a uno de los sospechosos -por cuestiones jurisdiccionales detenido por la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, y trasladado por efectivos entrerrianos hasta los estrados judiciales de San Salvador.

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