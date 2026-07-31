Primer detenido por un "Cuento del Tío" en San Salvador

Durante 3 años y 3 meses, la policía de San Salvador ha estado investigando un delito económico, en perjuicio de un ciudadano de esa localidad. Se confirmó a Estación Plus Crespo que en abril del 2023, tres sujetos formaron parte del ardid: llamaron por teléfono a una persona mayor, y haciéndose pasar por un familiar, le pidieron juntar los ahorros. Un conocido suyo pasaría a retirarlos.

Efectivamente, tres varones llegaron en un vehículo, llevándose una fuerte suma de dinero en moneda extranjera -dólares-. Poco después, la víctima tomó dimensión de que se trataba de una estafa.

El trabajo investigativo nunca se abandonó y la policía logró a lo largo del tiempo, reunir pruebas suficientes, elevadas a la Fiscalía de San Salvador.

En forma reciente, se arrestó a uno de los sospechosos -por cuestiones jurisdiccionales detenido por la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, y trasladado por efectivos entrerrianos hasta los estrados judiciales de San Salvador.