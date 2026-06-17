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Alerta amarilla por tormentas: diez departamentos de Entre Ríos bajo advertencia del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a diez departamentos de la provincia de Entre Ríos para la tarde y la noche de este jueves, ante la probabilidad de fenómenos meteorológicos de variada intensidad.
Entre Ríos17 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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De acuerdo al informe oficial del organismo, se prevé la llegada de tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

La advertencia alcanza a los departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia, donde las condiciones de inestabilidad podrían generar complicaciones, especialmente en zonas urbanas y sectores vulnerables al anegamiento.

Desde el SMN indicaron que las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas en algunos puntos, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar sacar residuos que puedan obstruir desagües, no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar circular por calles anegadas.

El organismo continuará monitoreando la evolución del fenómeno y no se descartan actualizaciones en el nivel de alerta durante las próximas horas.

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