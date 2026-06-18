El río Paraná hoy parece arrastrar un murmullo de luto

La fotografía fue tomada en su casa el día que cumplió los 90 años

Cuando las primeras luces artificiales comenzaban a iluminar la ciudad, de este miércoles 17 de junio, se apagaba la vida de Doña Minga Almada, “La madre costera”.

Doña Natividad Dominga Ayala de Almada, había nacido hace más de 93 años en Colón. Hasta los 8 años vivió junto a su familia en una isla frente a Paisandú, de dónde salieron río abajo en una canoa, en una auténtica travesía que duró algo más de dos meses, pasando por un verdadero laberinto de islas y arroyos hasta llegar al río Paraná, y aguas arriba llegar hasta las costas de Puerto Sánchez.

Y es en Puerto Sánchez donde forja su vida, junto a Martín Domingo Almada, entre canoas, río, pesca, gurises propios y del corazón, a quienes crío con el mismo amor que a Rubén, Martín (el Bilky, como lo conocemos en Crespo) y Gloria, sus hijos biológicos.

Precisamente, amamantando a Martín es que el Prof. Rubén Martínez Solís, Linares Cardozo, se acerca para pedirle autorización y poder retratarla en una pintura. Pintura esta que, con el tiempo, se convertiría en poesía y canción y andaría su historia por infinidad de lugares, no sólo del país sino del mundo.

Horacio Guarany, Liliana Herrero, Los Fronterizos, Lito Vitale y Juan C. Baglietto, Los Hnos. Cuesta, Ginamaría Hidalgo, entre muchísimo otros, además de infinidad de coros de distintas latitudes del planeta, han interpretado esta obra de Linares.

Ya abuela termino la escuela primaria, y esto le permitió comenzar a escribir sus memorias y vivencias.

Consagrada la canción muchos fueron quienes quisieron conocer esta leyenda viva radicada en Puerto Sánchez. Y comenzó su relación con verdaderas referencias de la cultura entrerriana como Jorge Méndez, Polo Martínez, su hijo Miguel Martínez, Marcelino Román, Carlos Santamaría, Víctor Velázquez, Roberto Romani.

Han sido muchos los homenajes que, a lo largo de su vida, ha recibido, tanto en la provincia de Entre Ríos como de la nación.

Y tuvimos la oportunidad de homenajearla en el “Día de la mujer” en marzo de 2021, y posteriormente en 2022, en el “Día de la madre costera”, fecha instituida por la Comisión de Homenaje a Linares Cardozo cada 8 de octubre, fecha de su nacimiento.

Es en 2022 que tiene la posibilidad de presentar en formato de libro, bajo el título “Mujer de la Costa”, aquellos apuntes que guardara prolijamente en un cuaderno, desde hacía tantos años.

Supe verla pasar por la vereda de mi casa cada mañana, temprano volviendo del centro, hasta que sus piernas nonagenarias dijeron basta. Pero seguía inquieta “haciendo cositas” en su casa. Siempre con el cuidado amoroso de Martín e Irene, con quienes vivió sus últimos 10 años, en Crespo, en el barrio Guadalupe, rodeada del cariño de hijos, nietos, bisnietos y vecinos.

Ayer su corazón, ese corazón inmenso que supo de penurias y tristezas, y que devolvió amor y calidez a quienes lo necesitaron, se apagó, y dejó una gran tristeza en el barrio, en la ciudad, en su Puerto Sánchez querido, y en el ámbito de la cultura y el canto entrerriano que supo tener en Dominga Almada a una verdadera referente del más profundo sentir costero.

⭕ Oscar Zaragoza es locutor nacional, conductor del programa “Con sabor a las cosas nuestras”, difusor folclórico y conductor de espectáculos.