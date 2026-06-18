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La actividad en el Mundial 2026 continúa a un ritmo intenso y este jueves se pondrá en marcha la segunda fecha de la fase de grupos, que será esencial para comenzar a definir a los posibles candidatos a meterse en los 16avos de final.

El primer encuentro de este jueves está programado para las 13 y tendrá como protagonistas a República Checa y a Sudáfrica, dos selecciones que cayeron en sus respectivos estrenos en el Grupo A.

Más tarde, a las 16, será el turno de Suiza, que luego de dejar escapar el triunfo ante Qatar en la primera fecha tendrá un interesante cruce con Bosnia y Herzegovina en un encuentro correspondiente al Grupo B.

El otro partido del jueves en el Grupo B iniciará a las 19 y será entre Canadá y Qatar. Ambas selecciones tuvieron un discreto comienzo y en el Mundial y están obligados a conseguir un buen resultado para encaminar la clasificación.

La actividad del jueves concluirá con el enfrentamiento entre México y Corea del Sur, que empezará a las 22. Ambas selecciones tuvieron un gran arranque en esta Copa del Mundo (México derrotó 2-0 a Sudáfrica y Corea del Sur 2-1 a República Checa) y este cruce podría ser clave para definir al primero del Grupo A.

El cronograma y horarios de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

Jueves 18/6:

  • República Checa - Sudáfrica a las 13
  • Suiza - Bosnia y Herzegovina a las 16
  • Canadá - Qatar a las 19
  • México - Corea del Sur a las 22

Viernes 19/6:

  • Estados Unidos - Australia a las 16
  • Escocia - Marruecos a las 19
  • Brasil - Haití a las 21:30

Sábado 20/6:

  • Turquía - Paraguay a las 00:00
  • Países Bajos - Suecia a las 14
  • Alemania - Costa de Marfil a las 17
  • Ecuador - Curazao a las 21

Domingo 21/6:

  • Túnez - Japón a la una de la madrugada
  • España - Arabia Saudita a las 13 
  • Bélgica - Irán a las 16
  • Uruguay - Cabo Verde a las 19
  • Nueva Zelanda - Egipto a las 22

Lunes 22/6:

  • Argentina - Austria a las 14
  • Francia - Irak a las 18
  • Noruega - Senegal a las 21

Martes 23/6:

  • Jordania - Argelia a las 00:00
  • Portugal - Uzbekistán a las 14
  • Inglaterra - Ghana a las 17
  • Panamá - Croacia a las 20
  • Colombia - República Democrática del Congo a las 23

Agencia NA