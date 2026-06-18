La actividad en el Mundial 2026 continúa a un ritmo intenso y este jueves se pondrá en marcha la segunda fecha de la fase de grupos, que será esencial para comenzar a definir a los posibles candidatos a meterse en los 16avos de final.

El primer encuentro de este jueves está programado para las 13 y tendrá como protagonistas a República Checa y a Sudáfrica, dos selecciones que cayeron en sus respectivos estrenos en el Grupo A.

Más tarde, a las 16, será el turno de Suiza, que luego de dejar escapar el triunfo ante Qatar en la primera fecha tendrá un interesante cruce con Bosnia y Herzegovina en un encuentro correspondiente al Grupo B.

El otro partido del jueves en el Grupo B iniciará a las 19 y será entre Canadá y Qatar. Ambas selecciones tuvieron un discreto comienzo y en el Mundial y están obligados a conseguir un buen resultado para encaminar la clasificación.

La actividad del jueves concluirá con el enfrentamiento entre México y Corea del Sur, que empezará a las 22. Ambas selecciones tuvieron un gran arranque en esta Copa del Mundo (México derrotó 2-0 a Sudáfrica y Corea del Sur 2-1 a República Checa) y este cruce podría ser clave para definir al primero del Grupo A.

El cronograma y horarios de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

Jueves 18/6:

República Checa - Sudáfrica a las 13

Suiza - Bosnia y Herzegovina a las 16

Canadá - Qatar a las 19

México - Corea del Sur a las 22

Viernes 19/6:

Estados Unidos - Australia a las 16

Escocia - Marruecos a las 19

Brasil - Haití a las 21:30

Sábado 20/6:

Turquía - Paraguay a las 00:00

Países Bajos - Suecia a las 14

Alemania - Costa de Marfil a las 17

Ecuador - Curazao a las 21

Domingo 21/6:

Túnez - Japón a la una de la madrugada

España - Arabia Saudita a las 13

Bélgica - Irán a las 16

Uruguay - Cabo Verde a las 19

Nueva Zelanda - Egipto a las 22

Lunes 22/6:

Argentina - Austria a las 14

Francia - Irak a las 18

Noruega - Senegal a las 21

Martes 23/6:

Jordania - Argelia a las 00:00

Portugal - Uzbekistán a las 14

Inglaterra - Ghana a las 17

Panamá - Croacia a las 20

Colombia - República Democrática del Congo a las 23

Agencia NA