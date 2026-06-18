La actividad en el Mundial 2026 continúa a un ritmo intenso y este jueves se pondrá en marcha la segunda fecha de la fase de grupos, que será esencial para comenzar a definir a los posibles candidatos a meterse en los 16avos de final.
El primer encuentro de este jueves está programado para las 13 y tendrá como protagonistas a República Checa y a Sudáfrica, dos selecciones que cayeron en sus respectivos estrenos en el Grupo A.
Más tarde, a las 16, será el turno de Suiza, que luego de dejar escapar el triunfo ante Qatar en la primera fecha tendrá un interesante cruce con Bosnia y Herzegovina en un encuentro correspondiente al Grupo B.
El otro partido del jueves en el Grupo B iniciará a las 19 y será entre Canadá y Qatar. Ambas selecciones tuvieron un discreto comienzo y en el Mundial y están obligados a conseguir un buen resultado para encaminar la clasificación.
La actividad del jueves concluirá con el enfrentamiento entre México y Corea del Sur, que empezará a las 22. Ambas selecciones tuvieron un gran arranque en esta Copa del Mundo (México derrotó 2-0 a Sudáfrica y Corea del Sur 2-1 a República Checa) y este cruce podría ser clave para definir al primero del Grupo A.
El cronograma y horarios de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026
Jueves 18/6:
- República Checa - Sudáfrica a las 13
- Suiza - Bosnia y Herzegovina a las 16
- Canadá - Qatar a las 19
- México - Corea del Sur a las 22
Viernes 19/6:
- Estados Unidos - Australia a las 16
- Escocia - Marruecos a las 19
- Brasil - Haití a las 21:30
Sábado 20/6:
- Turquía - Paraguay a las 00:00
- Países Bajos - Suecia a las 14
- Alemania - Costa de Marfil a las 17
- Ecuador - Curazao a las 21
Domingo 21/6:
- Túnez - Japón a la una de la madrugada
- España - Arabia Saudita a las 13
- Bélgica - Irán a las 16
- Uruguay - Cabo Verde a las 19
- Nueva Zelanda - Egipto a las 22
Lunes 22/6:
- Argentina - Austria a las 14
- Francia - Irak a las 18
- Noruega - Senegal a las 21
Martes 23/6:
- Jordania - Argelia a las 00:00
- Portugal - Uzbekistán a las 14
- Inglaterra - Ghana a las 17
- Panamá - Croacia a las 20
- Colombia - República Democrática del Congo a las 23
Agencia NA