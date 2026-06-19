El Centro de Jubilados Provinciales de Crespo renueva autoridades y convoca a su asamblea anual

Centro Jubilados Provinciales Crespo

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Crespo se prepara para vivir una jornada institucional clave con la realización de su asamblea anual ordinaria, prevista para el próximo jueves 25 de junio, desde las 15:30, en la sede ubicada en calle Güemes 1830.

Así lo confirmó su presidenta, Ana Battagliero, en declaraciones a Estación Plus Crespo, donde destacó la importancia de la participación de los asociados, ya que en esta oportunidad se llevará adelante la renovación total de autoridades, tal como establece el estatuto cada dos años.

“Como siempre, hay una hora de espera para que pueda acercarse la mayor cantidad de asistentes. Esperamos que los asociados acompañen este momento tan importante para la vida institucional”, señaló.

Battagliero remarcó además que, aprovechando el horario de la convocatoria, la entidad organizará una merienda para compartir con los presentes, buscando generar un espacio de encuentro y camaradería.

“Queremos pasar un momento agradable, porque hoy más que nunca necesitamos estar juntos para defendernos”, expresó.

Fuerte respaldo al rechazo de la reforma previsional

En otro tramo de la entrevista, la dirigente hizo referencia al reciente proceso de recolección de firmas impulsado en rechazo al proyecto de reforma de la Ley 8732, que regula el sistema previsional provincial.

Según indicó, se lograron reunir cerca de 50.000 adhesiones, una cifra significativa si se tiene en cuenta que el universo de jubilados provinciales ronda las 63.000 personas.

“Se consiguió el aval de la gran mayoría. Eso demuestra la preocupación que existe sobre este tema”, afirmó.

Battagliero explicó que la presentación fue elevada a la Caja de Jubilaciones y también al gobernador, mientras actualmente la iniciativa se encuentra en tratamiento legislativo.

En ese contexto, destacó la participación del presidente de la Federación de Jubilados, Oscar Pirillo, y de Claudia Valori, quienes llevaron adelante propuestas en representación del sector.

Además, subrayó que distintos gremios también manifestaron su oposición a la reforma, al considerar que podría afectar principalmente a los trabajadores activos.

Viajes y actividades: Termas completas y nueva salida a Córdoba

En cuanto a las actividades recreativas, Battagliero confirmó que el viaje programado a Termas de Río Hondo para agosto ya se encuentra completo, aunque aclaró que se mantiene abierta una lista de espera ante posibles bajas.

“Siempre puede surgir algún imprevisto, así que seguimos anotando interesados”, explicó.

Asimismo, adelantó que ya comenzó la inscripción para una nueva propuesta turística prevista para el 5 de noviembre, con destino a Valle Hermoso, con estadía de tres días y pensión completa.

El alojamiento será en el Hotel Tehuel, un lugar que la institución ya visitó en varias oportunidades.

“Es un lugar muy lindo y siempre nos atienden muy bien”, valoró.

Cómo obtener más información

Quienes deseen conocer más detalles sobre la asamblea o los viajes pueden acercarse personalmente al Centro de Jubilados de martes a jueves, de 9:00 a 11:00, en su sede de calle Güemes 1830, o comunicarse telefónicamente al 343 527-5045.