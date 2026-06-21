Llega una semana sin lluvias, pero muy fría en Entre Ríos
Información General21 de junio de 2026Estación Plus Crespo
El invierno llegó y se hace notar. Las bajas temperaturas se mantendrán durante los días hábiles, y habrá días gélidos en la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- prevé días de mucho frío para esta semana. Las mínimas de este domingo se ubicarán entre los 5° y 6° en la provincia, pero se espera que los niveles lleguen hasta los 3° en la zona sur de Entre Ríos entre miércoles y jueves.
De esta manera, la región continuará siendo afectada por una masa de aire frío que podría provocar eventos de densa neblina las primeras horas del día, antes del amanecer, como viene ocurriendo durante la segunda mitad de junio.
Por otro lado, la inestabilidad -que generó un fuerte temporal el jueves de la semana pasada-, parece haberse alejado de la región y no se pronostican nuevos fenómenos de precipitaciones o lloviznas.
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