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Una moto y una camioneta con trailer chocaron en Ruta 131

El conductor crespense no sufrió lesiones, mientras que quien guiaba la unidad de menor porte, requirió asistencia médica. 
Crespo21 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Comisaria Strobel tomó conocimiento de un accidente de tránsito ocurrido sobre Ruta Nacional Nº 131. En la colisión participaron dos vehículos: una motocicleta Gilera Sahel 150 cc., conducida por una mujer; y una pick up Ford Ranger, con un tráiler de tiro, conducida por un hombre oriundo de Crespo, se hizo saber a Estación Plus Crespo.

Efectivos pudieron establecer en un primer momento, que ambos vehículos circulaban por Ruta 131 en el mismo sentido. Una maniobra de una de las partes, por causas a determinar, provoca la caída de la conductora de la moto sobre la cinta asfáltica. 

Personal de Salud del Hospital San José trasladó a la motociclista, pudiendo minutos más tarde determinar el médico de Policía, que las lesiones no fueron de consideración.

Trabajó en el lugar Policía Científica, realizando las pericias correspondientes, con conocimiento del Ministerio Público Fiscal de Diamante, que dispuso las actuaciones de rigor.

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