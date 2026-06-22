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Básquetbol Femenino: Unión sacó ventaja

Por el partido de ida correspondiente a las semifinales de la Asociación Paranaense, el Verde venció a Rowing por 54-37. 
Deportes22 de junio de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo


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union femenino basquet 2026_06

Tras haberse suspendido el pasado jueves, se disputó el primer partido correspondiente a las semifinales del torneo apertura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol Femenino. En condición de local, Unión venció al Paraná Rowing Club por 54-37. Con parciales de 18-12, 13-9 (31-21), 8-10 (39-31) y 15-6 (54-37). El segundo encuentro será en la capital provincial. 

Formaciones

Unión (54): Ariadna Soñéz (11), Anna Giorgio (1), María Florencia Pérez (19), Melina Goette, Antonella Pérez (11), Sofía Wolf (8), Juana Wagner, Janet Córdoba (2), Martina Folmer, Camila Wagner (2), Antonela Frickel y Pamela Retamar. DT: Marco Percara.

Rowing (37): Camila Fontanilla, Jana Torrent, Alma Borghello, María Juliana Chiappesoni (2), Sofía Hlede (3), Iara Salcedo (10), Belén Orduna, Sara Hlede (11), María Emilia Clariá (4), María Emilia Delset y Camila Carrero (7). DT: Nadia Carrero.

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