Básquetbol Femenino: Unión sacó ventaja

Tras haberse suspendido el pasado jueves, se disputó el primer partido correspondiente a las semifinales del torneo apertura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol Femenino. En condición de local, Unión venció al Paraná Rowing Club por 54-37. Con parciales de 18-12, 13-9 (31-21), 8-10 (39-31) y 15-6 (54-37). El segundo encuentro será en la capital provincial.

Formaciones

Unión (54): Ariadna Soñéz (11), Anna Giorgio (1), María Florencia Pérez (19), Melina Goette, Antonella Pérez (11), Sofía Wolf (8), Juana Wagner, Janet Córdoba (2), Martina Folmer, Camila Wagner (2), Antonela Frickel y Pamela Retamar. DT: Marco Percara.

Rowing (37): Camila Fontanilla, Jana Torrent, Alma Borghello, María Juliana Chiappesoni (2), Sofía Hlede (3), Iara Salcedo (10), Belén Orduna, Sara Hlede (11), María Emilia Clariá (4), María Emilia Delset y Camila Carrero (7). DT: Nadia Carrero.