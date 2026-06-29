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Estudiante tailandés busca una familia en Crespo para continuar su intercambio cultural

Estudiante tailandés busca una familia en Crespo para continuar su intercambio cultural Nithit (KP), un joven de 16 años proveniente de Tailandia y participante de AFS Programas Interculturales.
Crespo29 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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AFS Crespo
Imagen ilustrativa

Se encuentra realizando su experiencia de intercambio en Argentina y busca una familia en Crespo que pueda recibirlo durante los meses que le restan de estadía.

El estudiante asiste al Instituto Secundario D-198 "San José" y llegó al país en febrero, siendo recibido inicialmente por una familia de bienvenida. Su programa de intercambio se extenderá hasta enero, por lo que aún le quedan ocho meses para seguir descubriendo la cultura argentina y compartiendo las tradiciones de su país.

Nithit se describe como un joven valiente, alegre y optimista, con iniciativa para llevar adelante las actividades que se propone. Entre sus intereses se destacan los deportes, especialmente el fútbol y el tenis, y a futuro le gustaría estudiar Negocios Internacionales.

Desde AFS destacan que abrir las puertas del hogar a un estudiante internacional es una oportunidad única de aprendizaje y crecimiento para toda la familia. "Hospedar a un participante de AFS permite vivir una experiencia intercultural enriquecedora, donde el intercambio de costumbres, valores y experiencias genera lazos que perduran en el tiempo y la distancia", expresaron desde la organización.

Las familias interesadas en recibir a Nithit o en conocer más sobre el programa pueden comunicarse a los teléfonos 3435318399 o +54 9 343 465-1537, enviar un mensaje a las redes sociales AFS Crespo en Facebook o Instagram, o escribir al correo electrónico [email protected].

AFS Programas Interculturales es una organización no gubernamental con más de un siglo de trayectoria, dedicada a promover experiencias educativas internacionales y el aprendizaje intercultural, con presencia en más de 80 países y una amplia red de voluntarios en toda la Argentina

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