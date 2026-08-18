La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este martes 18 de agosto la primera reunión organizativa para la visita del Papa León XIV a la Argentina, que será del 8 al 11 de noviembre.

El encuentro se llevará a cabo a las 17 horas en la Casa Rosada. Desde el lado del oficialismo, participarán ministros del Gabinete nacional, principalmente del área de seguridad y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En representación de la Iglesia Católica asistirán: el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

Se abordará desde el recibimiento de la máxima autoridad de la Iglesia Católica y las actividades con representantes del Poder Ejecutivo, hasta los operativos de seguridad, que incluyen los cortes de calle en los puntos donde pasará la caravana.

La reunión forma parte del esquema de trabajo que vienen llevando adelante las autoridades nacionales y la Conferencia Episcopal Argentina para coordinar los distintos aspectos vinculados con la recepción del Santo Padre y el desarrollo de su visita al país.

EL ITINERARIO DE LEÓN XIV EN ARGENTINA

El itinerario del Sumo Pontífice contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires -con una parada prevista en la Basílica de Luján- y la provincia de Córdoba. Se tratará de la primera visita de un Papa al país en casi cuatro décadas, tras la histórica presencia de Juan Pablo II en 1987.

Aunque la agenda definitiva aún no fue oficializada, el presidente Javier Milei celebró días atrás la confirmación de la visita apostólica tras la invitación formal extendida a principios de año. "Una visita histórica para todos los argentinos", destacó el mandatario en su cuenta de la red social X.

En tanto, Cancillería remarcó que el operativo logístico y de seguridad requerirá un trabajo conjunto entre la Nación, la Ciudad y las autoridades bonaerenses del gobierno de Axel Kicillof.

AgenciaNA