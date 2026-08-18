Polémica: un padre filmó a su hija de 9 años manejando y lo publicó en redes. VIDEO

Un video grabado en Lago Puelo, Chubut, generó una fuerte polémica en redes sociales: un hombre filmó a su hija de nueve años mientras manejaba un auto por la vía pública y luego decidió publicar las imágenes en sus redes sociales.

Según informó el medio local ANB Bariloche, el episodio ocurrió mientras el padre paseaba con sus hijos. En el video también aparece otro nene dentro del vehículo.

En las imágenes se escucha al otro menor preguntar: “Papi, ¿después puedo manejar yo?”. El hombre le responde que todavía no llega a los pedales y que su hermana sí puede hacerlo porque tiene mayor alcance.

La situación continúa entre risas mientras la nena permanece al volante. “Me lleva a El Bolsón ahora”, bromea el padre, quien luego, orgulloso, le pregunta: “¿Cuántos años tenés?”. La chica responde: “Nueve”.

“¿Y estás manejando? ¿Qué hacés, qué te copiás de tu papá?”, agrega el hombre mientras continúa filmando.

Agencia NA