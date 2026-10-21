Más de 1.600 kilómetros y un sueño por cumplir: la nueva travesía del ciclista crespense Jorge Soto

El ciclista crespense Jorge Soto emprendió una nueva travesía por las rutas entrerrianas con un objetivo que combina desafío personal, superación y fe: recorrer los 17 departamentos de la provincia, visitar sus cabeceras y conocer sus iglesias.

El viaje comenzó el lunes 19 de octubre por la mañana, cuando salió desde Crespo. En un alto de su recorrido, dialogó con Estación Plus Crespo y contó cómo planificó esta nueva experiencia, qué lo motivó a volver a intentarlo y cuáles son las expectativas para los próximos días.

En la primera jornada, Soto recorrió el trayecto entre Crespo, Victoria y Nogoyá, donde pasó la primera noche. Al momento de la entrevista se encontraba a la altura de Lucas González y tenía previsto continuar hacia Rosario del Tala, para luego seguir camino hacia Gualeguay.

Un recorrido de entre 1.600 y 1.650 kilómetros

Soto estimó que la travesía demandará recorrer aproximadamente entre 1.600 y 1.650 kilómetros, aunque explicó que modificó parte del itinerario respecto de la planificación anterior.

En esta oportunidad, el propósito principal no pasa solamente por completar una distancia determinada. El ciclista decidió reformular el proyecto para darle un sentido especial: visitar las cabeceras departamentales y sus respectivas iglesias.

“Lo que más me motivó a largarme de vuelta fue, primero, vencer mis miedos, los que genera andar en la ruta y todo lo que conlleva. Pero lo que más me motivó es visitar las cabeceras departamentales, las iglesias”, explicó en diálogo con Estación Plus Crespo.

En ese sentido, relacionó su iniciativa con las experiencias de peregrinos que recorren largas distancias impulsados por la fe, las promesas personales y la voluntad de alcanzar un objetivo.

Soto también destacó que cuenta con más de 50 años de experiencia sobre la bicicleta, aunque reconoció que esta travesía representa un desafío diferente a los que afrontó en otras etapas de su vida.

El recuerdo de la caída y la decisión de volver

El antecedente inmediato de este viaje fue el intento realizado en septiembre del año pasado, cuando sufrió una caída al agarrar un pozo en la ruta. El accidente tuvo consecuencias importantes: se fracturó tres costillas al caer contra un guardarraíl ubicado junto al borde del camino.

En aquel momento, la primera reacción fue abandonar definitivamente la idea. Sin embargo, con el paso del tiempo, volvió a considerar la posibilidad de intentarlo.

El ciclista reconoció que sus familiares y amigos están preocupados por los riesgos que implica una travesía de estas características. Sus hijos también manifestaron esa preocupación, aunque Soto siente que completar el recorrido representa un sueño que todavía desea cumplir.

“Es como un último sueño que quiero cumplir sobre la bicicleta, porque ya competir no quiero competir más”, expresó.

También contó que atravesó momentos de desánimo, en los que había perdido las ganas de salir a pedalear. La planificación de una nueva travesía le permitió recuperar la motivación, aunque inicialmente pretendía realizarla acompañado. Como esa posibilidad no pudo concretarse por cuestiones familiares y de disponibilidad, finalmente decidió emprender el viaje por su cuenta.

Esta vez, aseguró que procura tomar mayores precauciones que en el intento anterior, a partir de la experiencia que le dejó aquel accidente.

Una competencia personal a los 66 años

Aunque Soto cuenta con una extensa trayectoria en el ciclismo, explicó que ya no tiene como objetivo regresar a las competencias deportivas. Su desafío actual es personal y está relacionado con sus propias posibilidades y con las ganas de concretar una meta pendiente.

Para dimensionar las diferencias entre sus experiencias, recordó que en el año 2000 participó de un recorrido que unió Montevideo, Uruguay, con Viña del Mar, Chile, pasando por Crespo.

“En aquel momento tenía 40 años, era una bicicleta de ruta, sin peso. Ahora tengo 66 años y una bicicleta con equipaje que pesa 40 kilos”, señaló.

A esa diferencia se suman las dificultades propias del camino y las condiciones climáticas. Durante la entrevista, Soto comentó que enfrentaba un fuerte viento en contra, que le impedía avanzar al ritmo previsto, debido tanto a la resistencia del viento como al volumen del equipaje que transporta.

Por eso, reconoció que el recorrido se convirtió en una competencia consigo mismo, en la que deberá administrar sus fuerzas, adaptarse a las condiciones de la ruta y sostener la motivación para avanzar.

El cronograma previsto para recorrer Entre Ríos

El itinerario diseñado por Soto contempla un recorrido por distintas localidades entrerrianas, con visitas a las cabeceras departamentales y sus iglesias.

Después de Nogoyá, el plan incluye Rosario del Tala y Gualeguay. Desde allí, prevé continuar hacia Villa Paranacito y Gualeguaychú, para luego dirigirse a Concepción del Uruguay, Colón y Villaguay.

La travesía continuará por San Salvador, Concordia y Federación. Posteriormente, Federal, Feliciano y La Paz.

Las últimas etapas contemplan el paso por Cerrito, Paraná y Diamante, antes del regreso a Crespo.

El cronograma está sujeto a las condiciones que encuentre durante el recorrido, especialmente el viento y las dificultades que puedan presentarse en la ruta.

El regreso, entre el 30 y el 31 de octubre

Consultado por Estación Plus Crespo sobre la fecha prevista para finalizar la travesía, Soto manifestó que, si todo marcha según lo planificado, espera regresar a su hogar entre el viernes 30 y el sábado 31 de octubre.

No obstante, reconoció que las condiciones meteorológicas pueden modificar las etapas previstas. El fuerte viento en contra que enfrentaba durante la entrevista ya le había obligado a reconsiderar la posibilidad de extender la jornada hasta Gualeguay.

Con la bicicleta cargada, el itinerario organizado y la decisión de volver a intentarlo, Jorge Soto se encuentra nuevamente en las rutas entrerrianas. Su objetivo es completar el recorrido por los 17 departamentos y concretar una meta que, después del accidente del año pasado, decidió no dejar pendiente.