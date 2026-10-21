El Día del Empleado Municipal llega con asueto diferido y pago extraordinario

El 8 de noviembre es el Día del Empleado Municipal, una fecha destinada a reconocer la labor diaria de los trabajadores que, con su compromiso y dedicación, contribuyen al funcionamiento de los distintos servicios y áreas del municipio. En consecuencia, cada año ese día o el hábil inmediato, se fija como asueto.

El calendario 2026 es particular. El 8 de noviembre recae en día domingo, pero el lunes 9 ya ha sido declarado con antelación "feriado nacional", con motivo de la visita del Papa León XIV a Argentina. Evitando superposiciones que no tendrían efecto y evitando acortar demasiado una semana laboral, Estación Plus Crespo pudo confirmar que los trabajadores de la Municipalidad de Crespo tendrán operativo su descanso el lunes 16 de noviembre. No habrá atención al público en las dependencias y no se prestará servicio de recolección de residuos domiciliarios. De hecho, se solicita a los vecinos colaborar evitando sacar los residuos a la vía pública durante ese día.

Por otra parte, la administración determinó un pago adicional extraordinario no remunerativo y por única vez, de $85.000. Se efectivizará con la liquidación de octubre, en concepto de gratificación por el Día del Empleado Municipal. Estación Plus Crespo pudo confirmar que esta suma alcanzará a los empleados de Planta Permanente y Planta Transitoria, que no revistan el carácter de funcionarios, y a una nómina de 34 agentes que se rigen con un contrato de trabajo por tiempo determinado, y bajo las mismas condiciones de asistencia, carga horaria y responsabilidad que los que componen ambas plantas.