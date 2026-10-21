Menor con antecedentes robó y faenó una vaca: fue interceptado por la Policía cuando huía del campo

Personal de la Comisaría Segunda de la Jefatura Departamental Villaguay intervino en un procedimiento por un presunto hecho de abigeato, ocurrido en zona Sur de la ciudad.

Durante una recorrida, los efectivos observaron a dos jóvenes que salían corriendo de un campo, llevando una bolsa de arpillera y presentando aparentes manchas de sangre. Ante esta situación, se inició un seguimiento a pie por un sector de monte, logrando interceptar a uno de ellos.

El joven llevaba consigo un animal vacuno de aproximadamente un mes de vida, ya faenado, por lo que se procedió a su aprehensión y se dio inmediata intervención a la Fiscalía en turno.

La autoridad judicial dispuso que se notificaran los derechos correspondientes al menor de edad, quien quedó supeditado a la causa. En cuanto al fugado, el menor fue reconocido por personal policial siendo un joven con antecedentes en este tipo de delitos, lo cual fue informado a la autoridad judicial.

Asimismo, a través de la intervención del médico veterinario, la fiscalía interviniente ordenó la desnaturalización del animal y se iniciaron tareas investigativas para establecer la propiedad del mismo.