Aldea San Rafael celebra su fiesta patronal: habrá misa, cena y baile

La comunidad de Aldea San Rafael se prepara para celebrar su fiesta patronal con dos jornadas de actividades religiosas y sociales, que tendrán como protagonistas la celebración de la Eucaristía y la tradicional cena de camaradería.

Actividades religiosas

El programa comenzará este viernes 23 de octubre, a las 19:00, con una concentración en el cementerio. Posteriormente, se celebrará la Eucaristía en la capilla de Aldea San Rafael.

Cena patronal y baile

Los festejos continuarán el sábado 24 de octubre con la tradicional cena patronal, que se realizará a partir de las 21:30 en el salón ubicado junto a la capilla.

El menú incluirá choricitos, asado con cuero caliente, ensaladas y postre. La tarjeta tiene un valor de $35.000 por persona y no incluye cubiertos ni bebidas.

La noche contará además con baile, con la actuación del Grupo Tentación, para compartir un encuentro de celebración entre vecinos, familias y amigos.

Desde la organización se informó que todavía quedan tarjetas disponibles para quienes deseen participar de la cena y acompañar los festejos patronales de Aldea San Rafael.