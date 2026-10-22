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Una campaña solidaria de Crespo busca ayudar a niños y adolescentes que viven en un hogar de Concordia

La campaña solidaria impulsada por Infancia y Adolescencia Misionera de la parroquia Nuestra Señora del Rosario busca recolectar ropa, calzado y juguetes en buen estado para más de 100 bebés, niños y adolescentes. Las donaciones se reciben hasta este sábado 24 de octubre.
Crespo22 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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La solidaridad de la comunidad de Crespo vuelve a ponerse en movimiento a través de una campaña impulsada por Infancia y Adolescencia Misionera (IAM) de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, que continúa recolectando ropa, calzado y juguetes para un hogar de Concordia donde residen más de 100 bebés, niños y adolescentes de entre 1 y 18 años.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Marianela Schaab, animadora del grupo misionero, explicó que la iniciativa surgió a partir de la propuesta de una mamá de uno de los chicos que participan de las actividades que se realizan cada sábado en la parroquia.

El objetivo es reunir elementos que se encuentren en buen estado y puedan ser aprovechados por los niños y jóvenes que viven en la institución. Según comentó Schaab, el contacto con la directora del hogar permitió conocer las necesidades permanentes que existen debido a la cantidad de residentes.

Cómo colaborar con la campaña

Para facilitar la recepción de las donaciones, se dispusieron cajas en el templo parroquial y en la secretaría de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. La convocatoria permanecerá abierta hasta el sábado 24 de octubre.

Lo recolectado será trasladado a Concordia el jueves 29 de octubre. Schaab destacó a Estación Plus Crespo que la respuesta de los vecinos ha sido muy positiva y agradeció la colaboración recibida, al tiempo que invitó a quienes todavía deseen sumarse a acercar sus aportes a la parroquia.

La campaña ya tuvo una primera entrega. De acuerdo con lo explicado por la animadora, ante la importante cantidad de elementos reunidos durante los primeros días, integrantes del hogar viajaron a Crespo para retirar una parte de las donaciones. El próximo traslado permitirá completar una segunda entrega destinada a la misma institución.

Una comunidad misionera en crecimiento

Además de esta acción solidaria, Schaab compartió datos sobre el presente de Infancia y Adolescencia Misionera en la parroquia crespense.

Durante este año, el grupo registró un incremento en la participación: cuenta con 16 animadores y una inscripción que superó los 80 niños y adolescentes. Si bien la asistencia varía de un sábado a otro, la concurrencia se mantiene en torno a esa cifra.

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