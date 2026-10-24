Denuncian circulación de imágenes íntimas hechas con IA en escuela entrerriana

La circulación de supuestas imágenes íntimas hechas con Inteligencia Artificial genera preocupación en la comunidad educativa de un colegio entrerriano.

Se trata de la Escuela Agrotécnica N.º 24 “General San Martín”, de Estancia Grande, en el departamento Concordia. La filtración de presuntas fotos de alumnas desnudas generadas con IA provocó malestar y demandó incluso la presencia de la Policía. Hubo padres que se acercaron hasta el establecimiento y solicitaron charlar con los directivos.

Según dieron a conocer a Ahora autoridades de la escuela implicada, el lunes se llevará adelante una reunión con los estudiantes, primero los apuntados -que son tres- y luego con el grupo en general. Dijeron además que -aparentemente- nadie vio las imágenes, ni siquieras las implicadas. Resaltaron la importancia de que las familias hablen con los jóvenes y los alerten del peligro de este tipo de acciones.

En cambio, desde el entorno de una de las posibles víctimas no solo ratificaron el supuesto hecho, sino que además indicaron que hay dos denuncias radicadas.