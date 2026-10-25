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Automovilista se incrustó contra una columna metálica

A su vez, una rueda trasera cayó dentro de una boca de tormenta, aumentando las roturas en el rodado.
Policiales/Judiciales25 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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En horas de la mañana de este domingo, personal policial de Paraná intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Panamá y Osinalde.

Por circunstancias que se tratan de establecer, una joven de 22 años que conducía un Volkswagen Gol Trend, perdió el control del vehículo, colisionando contra una estructura metálica que sostiene un poste de hormigón, precisaron las autoridades a Estación Plus Crespo. Asimismo, se constató que quedó una de sus ruedas traseras dentro de una boca de tormenta.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, produciéndose únicamente daños materiales.
En tanto, el propietario del automóvil realizó las gestiones correspondientes con su compañía aseguradora, para retirar el rodado del lugar.

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