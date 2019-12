Entre Ríos: comenzó la entrega de la nueva tarjeta alimentaria nacional

Estacion Plus Crespo

Los equipos de Desarrollo Social de la provincia, junto con el municipio y Nación trabajan articuladamente a través de las áreas de Salud, Desarrollo Social y Educación con el objetivo de realizar un acompañamiento integral a las familias beneficiarias durante esta primera etapa en Concordia.

“Esta es una primer respuesta ante una necesidad urgente que gradualmente vamos a ir trabajando con la articulación de diferentes áreas. El Plan tiene varias aristas que tiene que ver con un abordaje integral de salud y educación, y la primera etapa es la entrega de la tarjeta alimentaria”, aseguró la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, quien se encuentra en la ciudad de Concordia, coordinando con los equipos locales y nacionales.

Plan Argentina Contra el Hambre

En una primera etapa recibirán la tarjeta alimentaria las madres y padres con hijas e hijos de hasta seis años que al momento estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las embarazadas a partir de los tres meses que actualmente perciben la AUH y personas con discapacidad que reciban la AUH.

No hay que inscribirse ya que será automática para quienes reciben la AUH a partir del cruce de datos que realizará el ANSES. No se tramita en ningún lado. No lo tramita ninguna persona ni organización.

Será el Anses quien notifique al titular que está en condiciones de retirar su tarjeta por el Banco Nación (Única entidad autorizada a emitir la tarjeta). Las notificaciones se realizaran vía telefónica, al número registrado en la base de Anses.

La entrega se hará por etapas en cada una de las provincias. Los montos a cobrar dependerán de la cantidad de hijos a cargo. El gobierno nacional recargará la tarjeta mensualmente.

Con la tarjeta no se podrá extraer dinero en efectivo. Solo se podrá comprar alimentos excluyendo bebidas alcohólicas.

La tarjeta es una política de complemento integral alimentario. No suplanta ninguna de las políticas vigentes, ni reemplaza la Asignación Universal por Hijo.

En Entre Ríos, las consultas podrán realizarse en la Dirección de Abordaje Territorial al 0343 4840530, o personalmente en Córdoba y Laprida, 5to Piso, Oficina 25 (Paraná).

El Diario