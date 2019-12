Municipio confirmó que está en condiciones de pagar la próxima entrega del crédito internacional

Estacion Plus Crespo

Esta semana, el Departamento Ejecutivo Municipal brindó un balance económico de la gestión, en el cual se dio a conocer la situación de las finanzas. En ese contexto, el secretario de Economía, Hacienda y Producción, Dr. Hernán Jacob, llevó tranquilidad a la población en términos de afrontar compromisos contraídos y haciendo referencia al empréstito internacional, manifestó: "Hablé con la directora de Relaciones Fiscales con los Municipios, porque la cuota vence el 4 de febrero de 2020 -que es el primer día hábil de ese mes-; y nosotros ya tenemos los U$S 32.000 que hay que depositar".

El funcionario indicó que pese al escenario nacional, el crédito no constituye una preocupación y agregó: "Los problemas que se generan, son los que produce la devaluación y la inflación en cualquier insumo dolarizado. Ahora la creación del dólar turista ó el dólar agro, no inciden a priori sobre el pago del crédito nuestro, ya que se calcula al tipo de cambio del Banco Nación. En tanto y en cuanto, el dólar oficial esté 'bastante planchado', no nos va a afectar más de lo que ya hizo la devaluación", sostuvo.